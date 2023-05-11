Samsun Atakum seçim sonuçları 2023
Samsun Atakum Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
- Cep telefonuyla kabine girmeyin.
- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.
Seçimde kimler oy kullanamaz?
18 yaşı doldurmayan kişiler,
Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.
Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?
Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.
“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.
Samsun Atakum ilçesi hakkında genel bilgiler
Samsun'un en önemli ilçelerinden biri olan Atakum, Karadeniz sahilinde bulunmaktadır. Tarihi açıdan zengin olan Atakum, aynı zamanda turistik açıdan da oldukça popüler bir ilçedir.
Atakum ilçesi, Samsun'un en eski yerleşim yerlerinden biridir. Tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Antik çağda Kromne, Kromna veya Kromnaion adıyla anılan ilçe, Pontus Krallığı zamanında önemli bir liman kenti haline gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de ticaretin yoğun olduğu bir yerleşim yeriydi.
Atakum ilçesi, Samsun'un batısında yer almaktadır. Ordu iline sınırı bulunmaktadır. Karadeniz kıyısında yer alan ilçe, 32 kilometrelik sahil şeridi ile turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. İlçenin güneyinde çam ormanları ve yaylalar yer alırken, kuzeyinde ise deniz ve plajlar bulunmaktadır.
Atakum ilçesi 35 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar;
- 19 Mayıs, Ahi Evran, Akarçay, Akkent, Aksoy, Altınkum, Atakent, Atakum Merkez, Çalık, Çamsarı, Çatalçam, Çay Mahallesi, Cumhuriyet, Çiftlik, Denizevleri, Düzova, Düztepe, Eğerci, Emirseyit, Gazi, Güzelyalı, İhsaniye, Karadeniz, Kazım Karabekir, Kılıçdede, Körfez, Liman, Mavişehir, Mevlana, Örnek, Sarıcalı, Selahiye, Topçam, Üniversite, Yakakent.
Atakum ilçesi, Samsun'un en kalabalık ilçelerinden biridir. 2021 yılı TÜİK verilerine göre ilçenin nüfusu 141.157'dir. Bu nüfusun %50,4'ü erkek, %49,6'sı ise kadındır. İlçe nüfusu, son yıllarda artmaktadır. Bunun nedeni, turistik yerlerin çoğalması ve yeni konut projelerinin yapılmasıdır.