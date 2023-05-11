|
Özgün

Samsun Atakum Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023

2023 Samsun Atakum seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde yaklaşık 65 milyon vatandaş 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi oy kullanacak. Samsun Atakum seçim sonuçları, oy oranları, milletvekili listeleri, ittifak oy oranları Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Karadeniz Bölgesi Samsun Atakum 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifak oy oranları seçim 2023 sayfasında anbean yer alacak.

20:27 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Samsun Atakum seçim sonuçları 2023

Samsun Atakum seçim sonuçları 2023

Samsun Atakum
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il
ve
Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Samsun
2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Samsun Atakum Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

  • Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
  • Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
  • Cep telefonuyla kabine girmeyin.
  • Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
  • Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
  • Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Samsun Atakum ilçesi hakkında genel bilgiler

Samsun'un en önemli ilçelerinden biri olan Atakum, Karadeniz sahilinde bulunmaktadır. Tarihi açıdan zengin olan Atakum, aynı zamanda turistik açıdan da oldukça popüler bir ilçedir.

Atakum ilçesi, Samsun'un en eski yerleşim yerlerinden biridir. Tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Antik çağda Kromne, Kromna veya Kromnaion adıyla anılan ilçe, Pontus Krallığı zamanında önemli bir liman kenti haline gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de ticaretin yoğun olduğu bir yerleşim yeriydi.

Atakum ilçesi, Samsun'un batısında yer almaktadır. Ordu iline sınırı bulunmaktadır. Karadeniz kıyısında yer alan ilçe, 32 kilometrelik sahil şeridi ile turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. İlçenin güneyinde çam ormanları ve yaylalar yer alırken, kuzeyinde ise deniz ve plajlar bulunmaktadır.

Atakum ilçesi 35 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar;

  • 19 Mayıs, Ahi Evran, Akarçay, Akkent, Aksoy, Altınkum, Atakent, Atakum Merkez, Çalık, Çamsarı, Çatalçam, Çay Mahallesi, Cumhuriyet, Çiftlik, Denizevleri, Düzova, Düztepe, Eğerci, Emirseyit, Gazi, Güzelyalı, İhsaniye, Karadeniz, Kazım Karabekir, Kılıçdede, Körfez, Liman, Mavişehir, Mevlana, Örnek, Sarıcalı, Selahiye, Topçam, Üniversite, Yakakent.

Atakum ilçesi, Samsun'un en kalabalık ilçelerinden biridir. 2021 yılı TÜİK verilerine göre ilçenin nüfusu 141.157'dir. Bu nüfusun %50,4'ü erkek, %49,6'sı ise kadındır. İlçe nüfusu, son yıllarda artmaktadır. Bunun nedeni, turistik yerlerin çoğalması ve yeni konut projelerinin yapılmasıdır.


Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan yarışmakta. 600 vekil için ise 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile Meclis’e girecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmen Cumhur, Millet, ATA ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ile partilerin oy oranları sorguluyor. 1 milyon 691 bin 531 yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi parti ne kadar oy aldı? Kim hangi ittifak kazandı? Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

#seçim 2023
#Atakum seçim sonuçları
#Samsun Atakum seçim sonuçları
#2023 Atakum cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.