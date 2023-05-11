Samsun Bafra seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 açıklanacak. 2023 Samsun Bafra İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 14 Mayıs 2023 Bafra YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Samsun Bafra Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

24 Haziran 2018 yurtdışı seçim sonuçları

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

Samsun Bafra ilçesi hakkında genel bilgiler

Samsun'un doğusunda yer alan Bafra ilçesi, tarihi, coğrafi ve kültürel açıdan oldukça zengin bir ilçedir. Tarihi MÖ 3000 yıllarına kadar dayanan Bafra ilçesi, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunması sebebiyle önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Bugünkü Bafra ilçesi, tarihi "Paphlagonia" bölgesinde yer almaktadır.

Bafra ilçesi, Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Samsun iline 30 kilometre uzaklıkta olan Bafra, kuzeyde Karadeniz'e, güneyde Çarşamba ilçesi ve batıda Alaçam ilçesi ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü yaklaşık 825 kilometrekaredir.

Bafra ilçesi, 66 mahalleden oluşmaktadır. İlçenin en kalabalık mahallesi 12.500 nüfusu ile Namık Kemal mahallesi iken, en az nüfusa sahip mahallesi 150 nüfusu ile Tütünçiftlik mahallesidir. Diğer mahalleler arasında Hacıhasanlı, Eymür, Zeytinlik, Yeniköy, Özyurt, Yayla ve Cumayanı gibi önemli mahalleler yer almaktadır.

Bafra ilçesi, tarihi ve kültürel değerleri ile ünlüdür. İlçede yer alan tarihi eserler arasında Bafra Kalesi, Kurşunlu Camii, Mısır Çarşısı, Şeyh Bayram Camii, Hamamönü Kültür Evi ve Amisos Mezar Anıtı gibi önemli yapılar yer almaktadır. Bunların yanı sıra, ilçede Gazi Süleyman Paşa Külliyesi, Kapris Yaylası, Çoban Çeşmesi ve Bafra Müzesi gibi turistik yerler de bulunmaktadır. Bafra ilçesi tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile de önemli bir konuma sahiptir.







