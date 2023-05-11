Samsun Canik seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 açıklanacak. 2023 Samsun Canik İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 14 Mayıs 2023 Canik YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Samsun Canik Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler, Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler, Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz. Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Cumhur İttifakı’nda hangi partiler var?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunuldu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

ATA İttifakı’nda hangi partiler var?

11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinden oluşan bir seçim ittifakıdır.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’dır.

Millet İttifakı’nda hangi partiler var?

"Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ye teslim edildi.

Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Samsun Canik ilçesi hakkında genel bilgiler

Samsun ilinin en büyük ilçelerinden biri olan Canik, şehrin batısında yer almaktadır. Tarihi oldukça eskiye dayanan ilçe, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Canik, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan bir yerleşim birimidir. Bölgede yapılan arkeolojik kazılarda, Hitit, Frig, Urartu, Lidya, Pers, Pontus, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar bulunmuştur. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında bölgeye yerleşen Türkler, Canik'te de yerleşim yerleri kurmuşlardır.

Canik, Samsun'un batısında yer alan bir ilçedir. 639 km²'lik yüzölçümüne sahiptir. İlçenin güneyinde Toptepe Dağı, kuzeyinde ise Kızılırmak Nehri bulunmaktadır. İlçe genellikle düz bir araziye sahiptir. İlçe sınırları içinde yer alan Ayvacık Barajı, bölgenin önemli su kaynaklarından biridir.

Canik ilçesi, 44 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Akalan, Akdağmadeni, Akkuş, Atakum, Bahçelievler, Barış, Belediyeevleri, Camili, Cedit, Çamlık, Çatalçam, Çaykent, Çay Mahallesi, Cumhuriyet, Çiftlik, Çınartepe, Dikbıyık, Doğantepe, Düzova, Emirler, Evciler, Gazi, Güvenç, Güzel Sanatlar, Güzelyalı, Hacıismail, Hamamcı, Hasköy, Hürriyet, İlyasköy, Karadeniz, Kavakçı, Kazım Karabekir, Kurtuluş, Meydan, Mevlana, Ortaköy, Örnekevler, Sakarya, Sanayi, Şahinkaya, Yavuz Selim, Yeşiltepe, Yenidoğan.

2021 yılı verilerine göre Samsun Canik ilçesinin nüfusu 237.221'dir. İlçenin nüfusu, son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu artışta, Samsun Üniversitesi'nin ilçe sınırları içinde yer alması, ilçenin gelişmesi ve nüfusunun artmasına neden olmuştur. İlçenin nüfus yoğunluğu ise 371 kişi/km²'dir.







