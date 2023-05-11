Samsun İlkadım seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 ve Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 açıklanacak. İlkadım Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 2023 Samsun İlkadım ittifak seçim sonuçları , partilerin oy oranları.

Samsun İlkadım Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Kullanılmamış oylar ne olur?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki eder mi?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Samsun İlkadım ilçesi hakkında genel bilgiler

Samsun İlkadım ilçesi, Samsun'un merkez ilçelerinden biridir. Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan İlkadım ilçesi, nüfus bakımından en yoğun ilçelerinden biridir. İlkadım ilçesi, Samsun Limanı'na, Samsun-Ordu Havalimanı'na ve Karadeniz Sahil Yolu'na yakın konumuyla önemli bir ticaret, turizm ve ulaşım merkezidir.

İlkadım ilçesi, Samsun'un tarihi dokusunun da merkezinde yer almaktadır. İlkadım ilçesi, tarihi İpek Yolu'nun güzergahı üzerinde bulunmaktadır. Bölge, tarih boyunca Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine tanıklık etmiştir.

İlkadım ilçesi, Samsun'un merkezinde yer alır. İlçe, Karadeniz kıyısında yer almakla birlikte, kıyı şeridi oldukça kısa bir bölümü kaplar. İlçenin kuzeyinde Bafra, batısında Tekkeköy, güneyinde ise Vezirköprü ilçeleri yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 97,56 km²'dir.

İlkadım ilçesi, 62 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; Alaybey, Alemdar, Alibey, Altınkum, Aydın, Ayvacık, Bahçelerarası, Barış, Baruthane, Bostancı, Bulancak, Büyük Cami, Çağdaş, Çalık, Çamlık, Çiftlik, Çobanlı, Denizevleri, Dikmen, Doğu, Doluca, Düden, Dumlupınar, Ege, Emirefendi, Eski Belediye, Fatih, Gaziler, Güzel Sanatlar, Güzelyalı, Hacıhasan, Hacıismail, Hacısaki, Hasköy, İlyasköy, İncesu, Kadıköy, Kaledere, Kalkancı, Karaağaç, Karayolları, Karşıyaka, Kazım Karabekir, Kılıçdede, Kirazlık, Kurtuluş, Mevlana, Namık Kemal, Necmettin Erbakan, Onur, Ondokuz Mayıs, Osmanlı, Pazar, Pınarlar, Salkım Söğüt, Şahinkaya, Şehit Kamil, Şehitkamil Güney, Şirinçavuş, Tekkeköy, Termealtı ve Yeni Mahalle'dir.

2021 yılı verilerine göre, İlkadım ilçesi nüfusu 417.161'dir.







