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Samsun Salıpazarı Seçim Sonuçları 2023

2023 Samsun Salıpazarı seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde yaklaşık 65 milyon vatandaş 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi oy kullanacak. Samsun Salıpazarı seçim sonuçları, oy oranları, milletvekili listeleri, ittifak oy oranları Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Karadeniz Bölgesi Samsun Salıpazarı 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifak oy oranları seçim 2023 sayfasında anbean yer alacak.

21:43 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Samsun Salıpazarı seçim sonuçları 2023

Samsun Salıpazarı seçim sonuçları 2023

Samsun Salıpazarı
sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023
ve
Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Samsun Salıpazarı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

  1. Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
  2. Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
  3. Cep telefonuyla kabine girmeyin.
  4. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
  5. Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
  6. Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), verilerine göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

2023 seçimine katılan adaylar?

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yer almakta.

YSK kararına göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde dört cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasından anbean yayınlanacak.

Samsun Salıpazarı ilçesi hakkında genel bilgiler

Samsun'un ilçelerinden biri olan Salıpazarı, Karadeniz Bölgesi'nin batısında yer almaktadır. Tarihi bakımdan oldukça eski bir yerleşim yeri olan Salıpazarı, doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunmaktadır.

Salıpazarı ilçesi tarihi bakımdan oldukça eski bir yerleşim yeri olarak bilinmektedir. İlçe sınırları içerisinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılar bulunmuştur. Ayrıca ilçede yer alan Salıpazarı Kalesi, tarihi dokusu ile ilgi çekmektedir.

Salıpazarı'nın Coğrafi Yapısı:

Samsun'un en kuzey ilçesi olan Salıpazarı, Karadeniz Bölgesi'nin batısında yer almaktadır. İlçe sınırları içerisinde yer alan deniz seviyesinden yüksekliği en fazla nokta 1300 metre, en alçak noktası ise deniz seviyesidir. Salıpazarı ilçesi, doğal güzellikleri ile de ünlüdür. İlçe sınırları içerisinde yer alan Çatak Vadisi, ilçeye ayrı bir güzellik katmaktadır.

Salıpazarı'nın Mahalleleri:

Salıpazarı ilçesi, 5 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır:

  1. Altınkaya Mahallesi
  2. Ballıca Mahallesi
  3. Çataltepe Mahallesi
  4. Kuyucak Mahallesi
  5. Salıpazarı Merkez Mahallesi
Salıpazarı'nın Nüfusu:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılı verilerine göre Salıpazarı ilçesinin nüfusu 14.023'tür. Bu nüfusun %53,6'sı şehirlerde, %46,4'ü ise kırsal kesimde yaşamaktadır.

Samsun Çarşamba Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023
Samsun Çarşamba Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023

2023 Samsun Çarşamba seçim sonuçları açıklanıyor. Yurt içinde yaklaşık 65 milyon vatandaş 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi oy kullanacak. Samsun Çarşamba seçim sonuçları, oy oranları, milletvekili listeleri, ittifak oy oranları Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'de oy verme saat 17:00 itibariyle sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Karadeniz Bölgesi Samsun Çarşamba 2023 seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın aldıkları oylar, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ile Cumhur İttifakı, Milet İttifak oy oranları seçim 2023 sayfasında anbean yer alacak.

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