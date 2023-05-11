Samsun Tekkeköy ittifak seçim sonuçları 2023
Samsun Tekkeköy Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
- Cep telefonuyla kabine girmeyin.
- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.
Seçimde kimler oy kullanamaz?
18 yaşı doldurmayan kişiler,
Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.
Cumhur İttifakı’nda hangi partiler var?
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunuldu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.
Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?
Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
ATA İttifakı’nda hangi partiler var?
11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinden oluşan bir seçim ittifakıdır.
Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?
ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’dır.
Millet İttifakı’nda hangi partiler var?
"Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ye teslim edildi.
Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?
Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.
Samsun Tekkeköy ilçesi hakkında genel bilgiler
Samsun'un güneydoğusunda yer alan Tekkeköy ilçesi, Samsun'un en genç ilçelerinden biridir. Samsun şehir merkezine yakın bir konumda yer alan ilçe, son yıllarda hızlı bir nüfus artışı yaşamıştır.
Tekkeköy ilçesi, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alır. İpek Yolu'nun bir kolu olarak kullanılan Samsun-Tokat karayolu ilçeden geçer. İlçe, tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. İlçe adını, bölgede yer alan Tekke köyünden almaktadır.
Tekkeköy ilçesi, Samsun'un güneydoğusunda yer almaktadır. İlçe sınırları içerisinde Yeşilırmak Nehri ve kolu olan Terme Çayı bulunmaktadır. Ayrıca ilçede Deveci ve Kızılırmak gibi akarsular da mevcuttur. İlçe topraklarının yaklaşık %60'ı ormanlarla kaplıdır. İlçe, Karadeniz Bölgesi'nin Karadeniz iklimi ile Orta Anadolu Bölgesi'nin karasal iklimi arasında geçiş özelliği gösterir.
Tekkeköy ilçesi, 63 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır:
19 MAYIS MAHALLESİ 23 NİSAN MAHALLESİ AKBAŞLAR MAHALLESİ ALTINKAYA MAHALLESİ ANTYERİ MAHALLESİ ASARAĞAÇ MAHALLESİ BAKACAK MAHALLESİ BALCALI MAHALLESİ BAŞKÖY MAHALLESİ BEYOĞLU MAHALLESİ BÜYÜKLÜ MAHALLESİ CUMHURİYET MAHALLESİ ÇAY MAHALLESİ ÇAYIRÇÖKEK MAHALLESİ ÇAYLEYİK MAHALLESİ ÇINARALAN MAHALLESİ ÇIRAKMAN MAHALLESİ ÇİFTLİK MAHALLESİ ÇİMENLİ MAHALLESİ ÇİNİK MAHALLESİ ERENKÖY MAHALLESİ FINDICAK MAHALLESİ GÖKÇE MAHALLESİ GÖKÇEDERE MAHALLESİ GÖLCEĞİZ MAHALLESİ GÜZELYURT MAHALLESİ HAMZALI MAHALLESİ HÜRRİYET MAHALLESİ İSTİKLAL MAHALLESİ KABABÜRÜK MAHALLESİ KAHYALI MAHALLESİ KARAOĞLAN MAHALLESİ KARAPERÇİN MAHALLESİ KARGILI MAHALLESİ KARIŞLAR MAHALLESİ KERİMBEY MAHALLESİ KERPİÇLİ MAHALLESİ KIŞLA MAHALLESİ KİBARLAR MAHALLESİ KİRAZLIK MAHALLESİ KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ KURTULUŞ MAHALLESİ KUTLUKENT MAHALLESİ OVABAŞI MAHALLESİ PINAR MAHALLESİ SANAYİ MAHALLESİ SARIYURT MAHALLESİ SELYERİ MAHALLESİ SEYMENLER MAHALLESİ SITMASUYU MAHALLESİ ŞABANOĞLU MAHALLESİ YAĞBASAN MAHALLESİ YAVUZLAR MAHALLESİ YAYLAGERİŞ MAHALLESİ YAZILAR MAHALLESİ YENİ BÜYÜKLÜ MAHALLESİ YENİDOĞAN MAHALLESİ YENİKÖY MAHALLESİ YEŞİLALAN MAHALLESİ YEŞİLDERE MAHALLESİ YEŞİLYURT MAHALLESİ YUKARIÇİNİK MAHALLESİ ZAFER MAHALLESİ
Tekkeköy ilçesi, son yıllarda hızlı bir nüfus artışı yaşamaktadır. 2000 yılında 16.089 olan nüfus, 2021 yılı itibariyle 76.624'e yükselmiştir. İlçe nüfusunun çoğunluğu şehir merkezinde yaşamaktadır. Tekkeköy ilçesi, Samsun'un en büyük 2. ilçesi konumundadır.