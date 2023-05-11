Samsun Terme seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 açıklanacak. Terme Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 2023 Samsun Terme ittifak seçim sonuçları , partilerin oy oranları.

Samsun Terme Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

Samsun Terme ilçesi hakkında genel bilgiler

Samsun'un ilçelerinden biri olan Terme, Karadeniz'in doğusunda yer almaktadır. İl merkezine yaklaşık 68 kilometre uzaklıkta olan Terme, Samsun'un en büyük ilçelerinden biridir.

Terme ilçesinin tarihi, antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Bölgede yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, Hitit, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. İlçenin adının, Roma döneminde 'Termessos' olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Terme, Samsun ilinin doğusunda yer almaktadır. Denize kıyısı bulunan Terme, Karadeniz kıyı şeridinde uzanır. Terme ilçesi, Kuzey Anadolu Dağları'nın uzantısı olan Canik Dağları eteklerinde konumlanmıştır. İlçe toprakları, genel olarak dağlık ve engebelidir. Terme ilçesi, doğal güzellikleri ile de öne çıkmaktadır. İlçe sınırları içerisinde Terme Çayı, Kocaman ve Kızılırmak dereleri bulunmaktadır.

Terme ilçesi, 60 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Adatepe Mahallesi, Akkavak Mahallesi, Akkışla Mahallesi, Akören Mahallesi, Aktaş Mahallesi, Alacamescit Mahallesi, Alibeyköy Mahallesi, Arapçiftliği Mahallesi, Arılık Mahallesi, Arslanpınar Mahallesi, Atakum Mahallesi, Ayaz Mahallesi, Aynalı Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Bağlıca Mahallesi, Bıyıklı Mahallesi, Büyükhacıömer Mahallesi, Çağlayan Mahallesi, Çamlıbel Mahallesi, Çavuşlu Mahallesi, Çetinköy Mahallesi, Çifte Mahallesi, Dadağlı Mahallesi, Damlacık Mahallesi, Dikbıyık Mahallesi, Emir Mahallesi, Gökçeçiftlik Mahallesi, Güneykent Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Hacıhasan Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, İncirli Mahallesi, İskender Mahallesi, Kalaycı Mahallesi, Karacaören Mahallesi, Karacarlı Mahallesi, Karasalıh Mahallesi, Karatepe Mahallesi, Kavakçiftliği Mahallesi, Kavaklıdere Mahallesi, Kavakpınar Mahallesi, Kılçak Mahallesi.

Samsun Terme ilçesinin 2020 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 26,031'dir.



