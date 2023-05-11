Vezirköprü seçim sonuçları 2023
Samsun Vezirköprü Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
Cep telefonuyla kabine girmeyin.
Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.
Seçimde kimler oy kullanamaz?
18 yaşı doldurmayan kişiler,
Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.
Samsun Vezirköprü ilçesi hakkında genel bilgiler
Samsun'un en büyük ilçelerinden biri olan Vezirköprü, Orta Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Tarihi çok eski zamanlara kadar uzanan Vezirköprü ilçesi, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçileri kendine çekmektedir.
Vezirköprü ilçesi, tarihi İpek Yolu üzerinde yer aldığından dolayı birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar sonucu M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan yerleşim izlerine rastlanmıştır. Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Danişmendliler, Karamanoğulları ve Osmanlılar gibi birçok farklı medeniyet, Vezirköprü bölgesinde hüküm sürmüştür. İlçenin adının nereden geldiği hakkında birçok farklı görüş vardır ancak kesin bir bilgi yoktur.
Vezirköprü ilçesi, Samsun'un güneyinde yer almaktadır. Yüzölçümü bakımından Samsun'un en büyük ilçesi olan Vezirköprü, 2.500 km²'lik bir alana sahiptir. İlçenin batısında Kastamonu, güneybatısında Çorum, güneydoğusunda Tokat ve doğusunda Ordu yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde ise Terme ve Bafra ilçeleri bulunmaktadır. İlçe topraklarının yaklaşık %85'i ormanlarla kaplıdır. Yeşilin her tonunun bulunduğu Vezirköprü, doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir. İlçede bulunan Vezirköprü Baraj Gölü, Türkiye'nin en büyük baraj göllerinden biridir.
Vezirköprü ilçesi, 91 mahalle ve 86 köyden oluşmaktadır. İlçede bulunan mahallelerden bazıları şunlardır: Cumhuriyet Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Selimiye Mahallesi, Fatih Mahallesi, Karadeniz Mahallesi, Hacıhamzalı Mahallesi, Yenice Mahallesi, Kurucaşile Mahallesi ve Pazarsuyu Mahallesi.
2021 yılı verilerine göre Vezirköprü ilçesinin nüfusu yaklaşık 65.000'dir. İlçenin nüfusu son yıllarda artmaya devam etmektedir.