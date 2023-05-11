Samsun Yakakent seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 açıklanacak. Yakakent Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 2023 Samsun Yakakent ittifak seçim sonuçları, partilerin oy oranları.

Samsun Yakakent Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin. Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun. Cep telefonuyla kabine girmeyin. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın. Pusulalarınızı tek zarfa koyun. Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Seçim nedir?

Seçim, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması.

Seçim görevi nedir?

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

Seçim barajı yüzde kaç?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmişti

Samsun Yakakent ilçesi hakkında genel bilgiler

Samsun'un ilçelerinden biri olan Yakakent, Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz bölümünde yer alır. İl merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olan Yakakent, batısında Terme, doğusunda Ayvacık, güneyinde Çarşamba ilçeleri ile çevrilidir.

Tarihi olarak Yakakent, antik dönemlerde Amisos (Samsun) Krallığı sınırları içinde yer almıştır. Daha sonraları Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Trabzon İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde de önemini korumuştur.

Yakakent'in coğrafi yapısı da oldukça zengindir. İlçe sahil şeridinde yer aldığı için deniz turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Ayrıca ormanlık alanları, dağları ve vadileri ile doğa turizmi için de cazibe merkezidir.

Yakakent'in merkezinde toplam 11 mahalle bulunmaktadır. Bunlar; Akarsu Mahallesi, Arılık Mahallesi, Bayat Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Eğribük Mahallesi, İncesu Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi, Kıroba Mahallesi, Kuzguncuk Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi ve Yürükler Mahallesi'dir.

Yakakent'in nüfusu ise 2021 yılı TÜİK verilerine göre 11.549'dur. Bu nüfusun yaklaşık %90'ı kırsal alanda yaşamaktadır.



