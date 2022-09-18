Samsunspor - Sakaryaspor maç özeti

Spor Toto 1. Lig 6. hafta Sakaryaspor karşılaşmasına teknik direktörsüz çıkan Samsunspor, Douglas Tanque’nin attığı 3 golle galibiyete ulaştı. Hat-trick yapan Brezilyalı golcü jeneriklik bir gole imza attı. İşte detaylar..

SAMSUNSPOR - SAKARYASPOR MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmada her iki takım da ilk yarıda bulduğu fırsatları değerlendiremedi.

Samsunspor'da oyuna sonradan giren Tanque, maçın seyrini değiştirdi.

Ahmet Sagat'ın yerine 58. dakikada oyuna giren Douglas Tanque, 63, 76 ve 90+3. dakikalarda takımına 3 puanı getiren golleri attı.

Sakaryaspor'un ilk golünü ise Kabongo Kassongo 80. dakikada kaydetti. Demokratik Kongolu futbolcu Kasongo, son 3 maçta da öne çıktı ve ligdeki 5. golüne imza attı.

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90. dakikada ise Alim Öztürk topu kendi ağlarına gönderdi ve maç 2-2 oldu. Perdeyi kapatan golü ise maçın kahramanı Tanque söyledi ve 90+3. dakikada takımına galibiyeti kazandırdı. Maç 3-2'lik skorla sonuçlandı.

SAMSUNSPOR - SAKARYASPOR MAÇININ ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN