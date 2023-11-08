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Samsunspor - İstanbulspor Canlı Skor

Trendyol Süper Lig 4. hafta erteleme maçında Samsunspor evinde İstanbulspor’u konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek. Ligde 5 puanla son iki sırayı paylaşan iki takımın son 10 karşılaşmasında 6 maç beraberlikle sonuçlandı. Kalan maçlarda İstanbulspor’un 3 galibiyeti Samsunspor’un ise 1 galibiyeti bulunuyor. İstanbulspor'u ağırladığı son beş lig maçını kazanamayan Samsunspor, ikinci galibiyetini elde ederek ligin üst sıralarından yer almaya çalışacak. Samsunspor - İstanbulspor canlı skor ve canlı sonuç ekranı haberimizde.

16:58 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Samsunspor - İstanbulspor canlı skor ekranı

Samsunspor - İstanbulspor canlı skor ekranı

Samsunspor,
4. hafta erteleme maçında evinde İstanbulspor ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
'a rakip olduğu son 10 lig maçının sadece birini kaybeden İstanbulspor, ligde 5 puanla son sırada yer alıyor. İstanbulspor'u ağırladığı son beş lig maçını kazanamayan Samsunspor, ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Samsunspor - İstanbulspor canlı skor ekranı ve canlı sonuç takibi yapmak için haberimize bakabilirsiniz.

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR CANLI SKOR - CANLI SONUÇ

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TRENDYOL SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ






#Samsunspor
#İstanbulspor
#Trendyol Süper Lig
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