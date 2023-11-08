Samsunspor - İstanbulspor canlı skor ekranı
Samsunspor,
4. hafta erteleme maçında evinde İstanbulspor ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
'a rakip olduğu son 10 lig maçının sadece birini kaybeden İstanbulspor, ligde 5 puanla son sırada yer alıyor. İstanbulspor'u ağırladığı son beş lig maçını kazanamayan Samsunspor, ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Samsunspor - İstanbulspor canlı skor ekranı ve canlı sonuç takibi yapmak için haberimize bakabilirsiniz.
SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR CANLI SKOR - CANLI SONUÇ
SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR CANLI SKOR - CANLI SONUÇ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Samsunspor
#İstanbulspor
#Trendyol Süper Lig
1 saat önce