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Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da evinde Tokat Bld Plevnespor'u konuk ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da Samsunspor evinde 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Tokat Bld Plevnespor’u konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Peki, Samsunspor - Tokat Bld Plevnespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’leri.

10:58 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da Samsunspor evinde Tokat Bld Plevnespor’u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da Samsunspor evinde Tokat Bld Plevnespor’u konuk ediyor.
Samsunspor,
4. Tur’da Tokat Bld Plevnespor ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Tokat Bld Plevnespor 3. turda Fethiyespor'u 1-0 mağlup ederek
’un rakibi olmuştu. Peki, Samsunspor - Tokat Bld Plevnespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilenler.

SAMSUNSPOR - TOKAT BLD PLEVNESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası 4. tur Samsunspor - Tokat Bld Plevnespor maçı
bu akşam saat 19.00
’da başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

SAMSUNSPOR - TOKAT BLD PLEVNESPOR CANLI SKOR

SAMSUNSPOR - TOKAT BLD PLEVNESPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

5 Alim Öztürk

28 Soner Gönül

37 Lubo Satka

10 Olivier Ntcham

11 Emre Kılınç

21 Carlo Holse

23 Muhammed Gümüşkaya

24 Mickael Tirpan

48 Taylan Antalyalı

9 Marius Mouandilmadji

TOKAT BLD PLEVNESPOR

1 Ebubekir Elihoş

15 Doğukan Subaşı

87 Berk Kal

5 Yücel Yıldırım

9 Muhammed Emir Özbilen

20 Ozan Kılıçoğlu

21 Abdülkadir Sönmez

55 Artun Kütükçü

10 Burak Seres

3 Emir Can Çelik

11 Mustafa Sarıgözoğlu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR FİKSTÜRÜ






#Samsunspor
#Tokat Bld Plevnespor
#Türkiye Kupası 4. tur
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