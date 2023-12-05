SAMSUNSPOR - TOKAT BLD PLEVNESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
SAMSUNSPOR - TOKAT BLD PLEVNESPOR CANLI SKOR
SAMSUNSPOR - TOKAT BLD PLEVNESPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
5 Alim Öztürk
28 Soner Gönül
37 Lubo Satka
10 Olivier Ntcham
11 Emre Kılınç
21 Carlo Holse
23 Muhammed Gümüşkaya
24 Mickael Tirpan
48 Taylan Antalyalı
9 Marius Mouandilmadji
TOKAT BLD PLEVNESPOR
1 Ebubekir Elihoş
15 Doğukan Subaşı
87 Berk Kal
5 Yücel Yıldırım
9 Muhammed Emir Özbilen
20 Ozan Kılıçoğlu
21 Abdülkadir Sönmez
55 Artun Kütükçü
10 Burak Seres
3 Emir Can Çelik
11 Mustafa Sarıgözoğlu