YSK Sandık Sorgulama
HANGİ SANDIKTAN HANGİ PARTİYE OY ÇIKTI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullandığı sandığın sonuçları
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 212, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 132, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'a 12 oy çıktı.
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ
Sandıkta, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti'ye 172, CHP'ye 78, MHP'ye 25, İYİ Parti'ye 25, Yeniden Refah Partisi'ne 11, Yeşil Sol Parti'ye 11, Türkiye İşçi Partisi'ne 11, Zafer Partisi'ne 7, Memleket Partisi'ne 5, Büyük Birlik Partisi'ne 3, Adalet Partisi'ne 2, Millet Partisi'ne 1, Genç Parti'ye 1 ve bağımsız aday Fahri Safa Küpcü'ye 4 oy çıktı.
Aynı sandıkta Cumhur İttifakı'na 3, Millet İttifakı'na 1, Emek ve Özgürlük İttifakı'na 1 oy verildi.
Kemal Kılıçdaroğlu oy kullandığı sandıktan birinci çıktı
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Kılıçdaroğlu'na, 4221 numaralı sandıktan 229 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 90 oy, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. 331 seçmenin oy kullandığı sandıktan 5 oy boş çıkarken, 1 oy geçersiz sayıldı.
Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı
Sinan Oğan'ın oy verdiği Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 331 oyun 3'ü geçersiz sayıldı.
Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 278 oyla birinci oldu.
Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 36, Sinan Oğan'a 14 oy çıkarken, Muharrem İnce için oy çıkmadı.