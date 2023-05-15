14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimlerine sayılı günler kaldı. Vatandaşlar bağlı bulundukları ikamet adresine yakın belirlenen yerlerde oylarını kullanacaklar. Seçmen kağıtları muhtarlıklar tarafından vatandaşlara ulaştırılacak. Ancak muhtarlık aracılığı ile seçmen kaydını öğrenemeyenler e-Devlet ekranı üzerinden de seçmen kaydını sorgulayabiliyor. Seçmen kaydı nasıl sorgulanır? İşte YSK seçmen kaydı öğrenme ekranı!