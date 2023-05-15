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YSK Sandık Sorgulama Ekranı: Hangi sandıktan hangi partiye oy çıktı?

2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gitti. 54 milyon 919 bin 932 seçmen oy kullanırken yüzde 14.4'lük kesim sandığa gitmedi. Saat 17.00 itibariyle oy atma işlemi sona ererken YSK il il ilçe ilçe seçim sonuçlarını saat 18.30’da yayınlamaya başladı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından hangi sandıktan hangi partiye oy çıktığı ise merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte YSK sandık sorgulama ekranı ve AK Parti, CHP, MHP ve İYİ parti oy oranları.

17:25 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
YSK Sandık Sorgulama

YSK Sandık Sorgulama

ve
nın sonlanmasının ardından il il
ve AK Parti, CHP, MHP’nin hangi sandıklardan oy aldığı araştırılıyor. İşte YSK’nın sandık sorgulama ekranı.

HANGİ SANDIKTAN HANGİ PARTİYE OY ÇIKTI?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiml sonuçları resmi olarak açıklandığında
YSK'nın resmî sitesinde yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy kullandığı sandığın sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 212, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 132, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'a 12 oy çıktı.

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ

Sandıkta, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti'ye 172, CHP'ye 78, MHP'ye 25, İYİ Parti'ye 25, Yeniden Refah Partisi'ne 11, Yeşil Sol Parti'ye 11, Türkiye İşçi Partisi'ne 11, Zafer Partisi'ne 7, Memleket Partisi'ne 5, Büyük Birlik Partisi'ne 3, Adalet Partisi'ne 2, Millet Partisi'ne 1, Genç Parti'ye 1 ve bağımsız aday Fahri Safa Küpcü'ye 4 oy çıktı.

Aynı sandıkta Cumhur İttifakı'na 3, Millet İttifakı'na 1, Emek ve Özgürlük İttifakı'na 1 oy verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu oy kullandığı sandıktan birinci çıktı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Kılıçdaroğlu'na, 4221 numaralı sandıktan 229 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 90 oy, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. 331 seçmenin oy kullandığı sandıktan 5 oy boş çıkarken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı

Sinan Oğan'ın oy verdiği Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 331 oyun 3'ü geçersiz sayıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 278 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 36, Sinan Oğan'a 14 oy çıkarken, Muharrem İnce için oy çıkmadı.






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#seçim sonuçları
#sandık sorgulama
#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
#28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi
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YSK Sandık Sorgulama Ekranı: Hangi sandıktan hangi partiye oy çıktı?