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Hangi sandıkta oy kullanacağım? e-Devlet seçmen kaydı öğrenme ekranı!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimlerine sayılı günler kaldı. Vatandaşlar bağlı bulundukları ikamet adresine yakın belirlenen yerlerde oylarını kullanacaklar. Seçmen kağıtları muhtarlıklar tarafından vatandaşlara ulaştırılacak. Ancak muhtarlık aracılığı ile seçmen kaydını öğrenemeyenler e-Devlet ekranı üzerinden de seçmen kaydını sorgulayabiliyor. Seçmen kaydı nasıl sorgulanır? İşte YSK seçmen kaydı öğrenme ekranı!

17:33 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Seçmen kaydı

Seçmen kaydı

YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi erişime açıldı. Seçmenler ekran üzerinden yaptıkları sorgulama ile nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecekler.

HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için askıya çıkan seçmen listeleri, "Seçmen Sorgulama Uygulaması" ile sorgulanabilecek. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gidecek olan vatandaşlar şimdiden nerede oy kullanacaklarını merak etmeye başladı.

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.



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