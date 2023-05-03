Türkiye, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri için sandığa gidecek. Yüksek Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlileri seçimin objektif ve adil bir şekilde sonuçlanmasını sağlayarak, oy kullanma işlemleri ve sonuçların sayılmasında kritik görevler üstlenmektedir. Bu anlamda 2023 Seçimlerine sayılı günler kala sandık görevlisi kimlerin olabileceği ve ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki sandık görevlisi nasıl olunur, şartlar neler? Sandık görevlisi ücretleri ne kadar? Sandık görevlisi ne yapar, görevleri nelerdir? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları.