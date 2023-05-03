Seçmen kaydı
YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi erişime açıldı. Seçmenler ekran üzerinden yaptıkları sorgulama ile nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecekler.
HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için askıya çıkan seçmen listeleri, "Seçmen Sorgulama Uygulaması" ile sorgulanabilecek. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gidecek olan vatandaşlar şimdiden nerede oy kullanacaklarını merak etmeye başladı.
Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.