Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler için sandık görevlisi olmak isteyen vatandaşlar, şartları ve sandık görevlisi ücreti hakkında bilgilere ulaşmaya çalışıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan seçime sayılı günler kaldı. Seçim günü sandık görevlisi YSK’nın belirlediği sandıklarda görev yapacak. Peki, sandık görevlisi başvuru sonuçları belli oldu mu?

SANDIK GÖREVLERİ AÇIKLANDI MI?

Seçim görevleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından henüz açıklanmadı.

Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların mayıs ayının ilk haftası itibariyle belli olması bekleniyor.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

Sandık başında görev alan kişiler hem seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlıyor hem de ek gelir elde ediyor. 14 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi ücretleri ise henüz açıklanmadı. Sandık görevlilerinin alacağı ücreti YSK belirliyor. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun yapacağı açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.

NOT: Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

- Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

- Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

- Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

- Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

- Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

- Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.







