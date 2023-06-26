Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilimiz için bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı vakitleri merak kazandı. Kurban bayramı bu yıl 28 Haziran 2023 tarihinde idrak edilecek. Dini bayramlardan olan Kurban Bayram namazına gidecek olan vatandaşlar bulundukları il saatlerine göre bayram namazı vakitlerini şimdiden merak ediyor. Diyanet'in belirlediği takvime göre 28 Haziran Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana ve diğer 81 il için Kurban Bayramı namaz saatlerini sizler için hazırladık.