



Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un, deneyimli teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Buz'un daha önce birçok Süper Lig takımını çalıştırarak başarılar elde ettiği aktarılan açıklamada, "Başkan Haçım İzol ve yönetim kurulunun kararı sonrası yapılan görüşmelerin ardından prensipte anlaşmaya varılan teknik direktör İrfan Buz, bugün Şanlıurfa'ya gelerek anlaşmaya imza attı. Akşam saatlerinde takımın antrenmanını yönetecek olan İrfan Buz, Gençlerbirliği karşılaşması ile Şanlıurfaspor kariyerindeki ilk maçına çıkmış olacak." ifadeleri kullanıldı.

ŞANLIURFASPOR KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Haçım İzol, anlaşmanın camiaya ve teknik direktör Buz'a hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Şanlıurfaspor'umuz her zaman en iyisini hak ediyor. Gerek deneyimi bakımından gerekse kamuoyunda karşılığı olan İrfan Buz hocamız ile birlikte yükselişe geçeceğimize inanıyoruz. Futbolcularımız ve teknik heyetimiz bizim için çok önemli. Bir o kadar da taraftarımızı önemsiyoruz. Onun için bu haftaki Gençlerbirliği maçına tüm Şanlıurfa halkını bekliyoruz."

İRFAN BUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İrfan Buz, 15 Nisan 1967 yılında İstanbul'da doğdu. 1971 yılında ailesi ile birlikte Almanya'ya göç etti. Almanya’da öğrenimini tamamladıktan sonra olarak Dortmund Üniversitesi Teknik İnşaat bölümünden inşaat teknikeri olarak mezun oldu. Almanya'nın çeşitli kulüplerinde futbol oynadıktan sonra 1988 yılında Almanya 3. Lig takımlarından Lüdenscheid takımından Türkiye 1. ligi futbol takımı Sarıyer Spor Kulübü'ne transfer oldu. Daha sonra sırası ile Vanspor ve Sakaryaspor'da oynadıktan sonra 1995 yılında Almanya'dan teklif alarak bu ülkeye geri döndü. Almanya’da futbol kariyerine devam ederken Barışspor Hackenberg takımında antrenör futbolcu olarak teklif aldı ve bu takımda antrenörlük hayatına başladı.

1999 yılında Henef Köln spor okulunda UEFA B lisansını aldı. UEFA B lisansını birincilikle bitirdi. Daha sonra DFB yani Almanya Futbol Federasyonu'ndan teklif aldı ve alt yapılarda U-11'den başlayarak U-19'a kadar bütün yaş gruplarında antrenör olarak görev aldı. Bu yapılardaki çalışmaları 1999-2008 yılına kadar devam etti. 2005 yılında UEFA A Lisansını aldı. 2009 yılında TFF Avrupa temsilciliği görevinde bulunan Erdal Keser hocadan teklif alarak millî takım scout'luğu görevine başladı. Bu bölge Schalke, Dortmund, Bochum, Essen ve Duisburg bölgelerini içine almakta, Türk futbolcularının en yoğun olduğu bölge olarak tanınmaktadır. Daha sonra ise SpVg Olpe takımında 4 sene çalıştıran İrfan Buz, FC Iserlohn 46/49 takımının başına geldi. Kısa bir süre bu takımı çalıştırdıktan sonra Bursaspor'da Christoph Daum'un yardımcılığına getirildi. Burada Daum'un yardımcılığını yaptı ve bu teknik adamın ayrılmasının ardından da 25 Mart 2014 günü Galatasaray ile deplasmanda oynanan Türkiye Kupası maçında takımın başına geçti.

İrfan Buz, 2014-2015 sezonu başlarında Bursaspor görevinden ayrıldı. Şenol Güneş'in bu göreve gelmesi ile birlikte boşta kalan Buz, 24 Eylül 2014 tarihinde Gençlerbirliği takımınının başına getirildi. 13.10.2015 tarihi itibarıyla PTT 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a Yücel İldiz'den boşalan koltuğa getirildi. Yeni Malatyaspor'un başında 2016-2017 sezonu sonunda Süper Lig'e yükselen Buz, 31 Mayıs 2017'de görevinden ayrıldı. 2019-20 sezonu başında ise Samsunspor'un başına geçti. 2020 yılı Mayıs ayında, 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörlüğü görevine getirildi.

En beğendiği kulüp Bayern München, en beğendiği futbolcu Cristiano Ronaldo, en beğendiği Türk futbolcu Burak Yılmaz olan İrfan Buz, bir röportajda şimdiye kadar çalıştığı en disiplinli futbolcu olarak Fernando Belluschi, en tembel futbolcu olaraksa Raheem Lawal'ın adını vermişti.







