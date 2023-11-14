Hayran kalacağınız bir lezzetle karşınızdayız. Hem nefis bir tat hem de doyurucu Mantarlı börek tarifini mutlaka denemelisiniz. Yanında bir de çayla buluştuğunda değmeyin bu keyfe. Peki mantarlı börek tarifi nedir ve nasıl yapılır? Kolay gelsin...