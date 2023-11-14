Sazan balığı köftesi
Ankara mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan sazan balığı köftesi, sazan balığının ayıklanıp çektirilmesiyle hazırlanır. Köfte şekli verilen balıklar, kızgın yağda pişirildikten sonra limon eşliğinde servis edilir. Malzemeler hazırsa, Ankara usulü sazan balığı köftesi tarifi içeriğimizde.
SAZAN BALIĞI KÖFTESİ TARİFİ
5 kg sazan balığı
2 su bardağı ince bulgur
1 yemek kaşığı domates salçası
4-5 diş sarımsak
2 büyük baş soğan
3 adet yumurta akı
2 yemek kaşığı kırmızı pul biber
1 yemek kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı hardal
1-2 tutam dereotu
½ su bardağı zeytinyağ
Tuz
Sazan Balığı Köftesi Nasıl Yapılır?
Balık yüzüldükten sonra kılçıklarından ayıklanır ve makinede çekilerek kıyma haline getirilir. Balık kıymasına biraz su ilave edildikten sonra, içerisine malzemeleri katılarak iyice yoğrulur. Yoğurma işlemi bittikten sonra yarım saat dinlenmeye bırakılır. Dinlenmiş olan karışım avuç içiyle ovalanarak köfte şekli verilmek suretiyle ızgarada veya tavada kızartılır. Pişirilen sazan balığı köfteleri tabaklara alınarak etrafına turp, turşu, maydanoz konarak servis yapılır.