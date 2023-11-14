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Ankara'nın Meşhur Lezzeti Sazan Balığı Köftesi Nasıl Yapılır?

Ankara'da yapılan meşhur sazan balığı köftesi sağlıklı ve oldukça lezzetli bir tariftir. Sazan balıklarının yağ oranı, diğer balık türlerine göre daha düşüktür. Düzenli tüketimde kalp ve damar sağlığınızı koruyacaktır. Gelişme çağında tüketildiğinde, çocuklarda beyin ve iskelet sistemine katkıları olur. Sazan balığı köftesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte sazan balığı köftesi tarifinin ayrıntıları...

16:20 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Sazan balığı köftesi

Sazan balığı köftesi

Ankara mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan sazan balığı köftesi, sazan balığının ayıklanıp çektirilmesiyle hazırlanır. Köfte şekli verilen balıklar, kızgın yağda pişirildikten sonra limon eşliğinde servis edilir. Malzemeler hazırsa, Ankara usulü sazan balığı köftesi tarifi içeriğimizde.

SAZAN BALIĞI KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

5 kg sazan balığı

2 su bardağı ince bulgur

1 yemek kaşığı domates salçası

4-5 diş sarımsak

2 büyük baş soğan

3 adet yumurta akı

2 yemek kaşığı kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı hardal

1-2 tutam dereotu

½ su bardağı zeytinyağ

Tuz

Sazan Balığı Köftesi Nasıl Yapılır?

Balık yüzüldükten sonra kılçıklarından ayıklanır ve makinede çekilerek kıyma haline getirilir. Balık kıymasına biraz su ilave edildikten sonra, içerisine malzemeleri katılarak iyice yoğrulur. Yoğurma işlemi bittikten sonra yarım saat dinlenmeye bırakılır. Dinlenmiş olan karışım avuç içiyle ovalanarak köfte şekli verilmek suretiyle ızgarada veya tavada kızartılır. Pişirilen sazan balığı köfteleri tabaklara alınarak etrafına turp, turşu, maydanoz konarak servis yapılır.



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#ankara yemekleri
1 saat önce
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