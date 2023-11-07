Akçaabat köftesi, asıl Akçaabat'ın özel yetiştirilen dana ve öküzleri ile elde edilen bir köfte çeşididir. Trabzon'un Türkiye'ye kazandırdığı lezzetli armağanlardan biri olan, potasyum deposu olarak bilinen meşhur Akçaabat Köftesi nasıl yapılır? Diğer köftelerden farkı nedir? İşte Ayrıntılar..

Akçaabat Köfte Tarifi

Malzemeleri

1 buçuk kilo yağsız dana kıyma

300 gram iç yağı

6 diş sarımsak

300 gram bayat ekmek

Yarım çay bardağı maden suyu

Tuz

Akçaabat Köfte Nasıl Yapılır?

Kıyma ve yağı kıyma makinesinde çektirin.

Ekmek ve soyduğunuz sarımsakları kıymaya ekleyerek bir kez daha makinede çektirin.

Malzemenizi mermer bir tezgahın üzerinde 15 dakika kadar eze eze yoğurun.

Tam kıvamına gelme aşamasında köftenin yumuşak olması için yarım çay bardağı sade maden suyu ekleyin

2-3 dakika daha böyle yoğurduktan sonra kıvama geldiğini anlamak için yoğurulan malzemeden bir topak koparın.

Koparttığınız topak tel tel olmuş ise harcınız kıvama gelmiş demektir.

Bir kasenin içine bir miktar su alarak elinizi hafif ıslatıp harcınızdan avuç içini dolduracak büyüklükte parçalar alın.

Elinizde hafif yuvarlayıp yassı bir şekil verin.

Köfteleri birkaç saat önce yapıp streçleyerek dolapta dinlendirin.

Daha sonra mümkünse mangalda ya da tava veya fırında 180 derecede pişirin.

Afiyet olsun.

Akçaabat köftesinin diğer köftelerden farkı nedir?

Akçaabat köftesini diğer köfte türlerinden ayıran en önemli özellik söz konusu köftenin üretiminde kullanılan etin doğal ortamda ve kendine has bir filoruga sahip bölge yaylalarında yetiştirilmiş danalardan elde edilmiş olmasıdır. Yörenin otlarının bu hayvanların üzerindeki etlerine vermiş olduğu tad ile köfteye ayrı bir damak lezzeti vermektedir. Bölge dışındaki illerden gelen hayvanların etinden bu lezzetin yakalanması mümkün değildir.

Akçaabat köftesi kalorisi nedir?

100 gram Akçaabat Köftesi, ortalama 75,33 kaloriye, 1,24 karbonhidrata, 4,34 proteine ve 5,89 yağ değerine sahiptir.







