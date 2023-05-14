Seçim 2023: CANLI Türkiye Seçim Sonuçları Yeni Şafak'ta

2023 Seçimi - Oy pusulasında Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yer alacak. Seçmenler bu adaylardan birine oyunu verecek. Genel seçimlerde ise parti ve ittifak bazlı olacak.

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI





SEÇİM 2023





OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? SAAT KAÇA KADAR OY KULLANILIR?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek.

BASIN YAYIN KURULUŞLARI SEÇİM GECESİ SONUÇLARI SAAT KAÇTAN İTİBAREN AÇIKLAYABİLECEK?

Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek

CUMHUR İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

CUMHUR İTTİFAKI’NDA HANGİ PARTİLER VAR?

Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan düzenleme gereği, bir önceki seçimde olduğu gibi bu seçimde de bazı siyasi partiler ittifak halinde seçime girmeye hazırlanıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunuldu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.

MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

MİLLET İTTİFAKI’NDA HANGİ PARTİLER VAR?

"Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ya teslim edildi.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE BURSA NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 ve Bursa 20 milletvekili çıkaracak.

OY NASIL KULLANILIR?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

ERDOĞAN SEÇİM SONUÇLARINI ANKARA'DAN TAKİP EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul'da oyunu kullanan Erdoğan, saat 15.15'te Ankara'ya geldi. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

TÜRKİYE'DE SEÇİM BARAJI YÜZDE KAÇ?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TURA KALIRSA SÜREÇ NE OLACAK?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

YSK'DAN "MÜHÜR LEKESİ" KARARI

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), ön yüzünde arkaya vurulan mührün mürekkep lekesi yer alan cumhurbaşkanı oy pusulalarının, 298 sayılı Kanun'un 98 ve 101'inci maddeleri kapsamında geçerli sayılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında bazı sandıklarda cumhurbaşkanı oy pusulalarının ön yüzünde arkaya vurulan mührün mürekkebinin yer aldığı yönünde şikayetler, parti temsilcileri tarafından YSK'ya bildirildi. Başvuruları inceleyen YSK, tüm sandık kurulu başkanlarına mesaj gönderdi. Mesajda, "Kurulumuza intikal ettirilen verilerden bazı sandıklarda cumhurbaşkanı pusulasının ön yüzüne sandık kurulu mührü vurulduğu, ayrıca bazı pusulaların arkası mühürlenirken bu mührün mürekkep lekesi nedeniyle pusulanın önünde de görüldüğü anlaşılmıştır. Söz konusu pusulalar hakkında oy sayım ve döküm esnasında 298 sayılı Kanun’un 98 ve 101’inci uyarınca işlem yapılması gerekmektedir" denildi.

LEKE BULUNSA DAHİ GEÇERLİ SAYILIR

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 98'inci maddesi, "Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır." hükmünü içeriyor.

Aynı Kanun'un 101'inci maddesinde ise; zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması, herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması hallerinin oy pusulalarını geçersiz kılmayacağı belirtildi.

SEÇİM SONUÇLARININ GÜVENLİĞİ VE DENETLENMESİ NASIL SAĞLANIYOR?

YSK, seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması, sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi için 2007'den bu yana kısa adı SEÇSİS olan Seçim Bilişim Sistemi'ni kullanıyor.

KULLANILMAYAN OYLAR NE OLUR?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

GEÇERSİZ OY NE OLUR?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

2018 GENEL SEÇİMLERİNDE YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEÇMEN SAYISI KAÇTI?

2018 Genel Seçimlerinde yurt içi seçmen sayısı 56.322.632, yurt dışı seçmen sayısı ise 3.044.837'dir. Toplam 59.367.469 seçmen bulunmaktaydı. 51.197.959 seçmen tarafından oy kullanıldı.

2018 GENEL SEÇİMLERİNDE ADAY OLAN PARTİLER

Yüksek Seçim Kurulu, 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan açıklama ile seçimlere on partinin katılabileceğini ilan etti. 25 Nisan 2018 tarihinde de Hür Dava Partisi'nin itirazını kabul ederek seçime katılabileceğine karar verdi. 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılan kura sonucu siyasi parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerini belirledi. Büyük Birlik Partisi seçime Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden, Demokrat Parti ise İYİ Parti listelerinden gireceğini açıkladı. Bağımsız Türkiye Partisi, 21 Mayıs 2018'de seçime katılmama kararı aldığını duyurdu. Hür Dava Partisi 85, diğerleri 87 seçim bölgesinden katılım sağladI.

2018 genel seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Vatan Partisi, HÜDA - Par yer alıyordu.

SEÇİM NEDİR?