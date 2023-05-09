2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 seçimleri oy verme saatleri
14 Mayıs seçimleri oy verme saatleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendi. Buna göre 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek.
Seçim yasakları ne saat kaçta bitecek?
YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklara göre saat 18.00’e kadar sesli veya görüntülü hiçbir basın yayın organından seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum haberi yapılamayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim sonuçları ne zaman kesinleşir?
YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.
Kimler oy kullanabilir?
Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
Seçimde kimler oy kullanamaz?
- 18 yaşı doldurmayan kişiler,
- Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
- Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
- Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
- Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz
Nasıl oy kullanılır?
- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
- Cep telefonuyla kabine girmeyin.
- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.
Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
Seçmen kağıdı nasıl sorgulanır?
Seçimlerde seçmen kağıdının bulundurulması zorunlu değildir. Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanmak mümkün olacak. 14 Mayıs seçimlerinde yanınızda T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli bir belge olması yeterlidir.
Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?
Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
Eski kimlikle oy kullanılır mı?
Seçmenler eski kimlikle oy kullanabilecek. T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge ile oy kullanabilirsiniz.
Kaç kişi oy kullanacak?
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), verilerine göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.
2023 seçimine katılan partiler ve ittifaklar hangileri?
- 2023 milletvekili genel seçimlere girecek bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında yer almayacak.
- "Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu. İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK'ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı. Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle,içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak. Millet İttifakınını Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur.
- Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) "" adıyla seçime katılma kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayıp cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemekte.
- Zafer Partisi ile Adalet Partisi ise’nı oluşturdu. ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ise Sinan Oğan.
2023 seçimine katılan adaylar?
14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yer almakta.
YSK kararına göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde dört cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasından anbean yayınlanacak.
2023 Milletvekili seçim sonuçları
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem milletvekili seçimi sonuçları 14 Mayıs akşamı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından açıklanacak. Cumhurbaşkanı adayı ve hangi partinin ne kadar oy aldığı ve ne kadar oy oranına sahip olduğu, hangi ilde milletvekili adaylarının ne kadar oy aldığı da belli olacak. Türkiye 2023 seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasından canlı olarak yayınlanacak.
2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
2018 genel seçim sonuçları
24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
Seçim nedir?
Seçim, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması. Tayin etme, atama işleminin zıddı. Milletvekili, herhangi bir meclis veya encümen üyelerinin, dernek yöneticilerinin vs. seçimi. Demokratik ülkelerde çeşitli seçim sistemleri, değişik usullerle uygulanmaktadır. Seçim, yasama, yürütme ve yargı organlarının üyelerinin seçiminde de kullanılır.
Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıl?
Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır ve bir kişi en fazla iki kez seçilebilir. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclisin seçimleri yenilemesine karar vermesi halinde cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
Milletvekili seçimi kaç yılda bir yaılır?
Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri beş yılda bir Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte aynı gün yapılır. (Değişik ikinci fıkra: 22/10/2009-5922/2 md.) Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren beş yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir.
Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır?
Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor.
Yerel seçimde kimler seçilir?
- Büyükşehir belediye başkanı
- İl belediye başkanı
- İlçe belediye başkanı
- Belde belediye başkanı
- Mahalle ve köy muhtarı
- İl genel meclisi
- Belediye meclisi üyeleri