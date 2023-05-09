Seçim 2023 Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan ne kadar oy aldığı araştırılıyor. 28. dönem milletvekili genel seçimine giren partilerin oy oranları anlık olarak 2023 seçim sayfamızda yer almakta. Peki seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları partilerin ve

son durum ne? Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranları, kim kazandı, hangi aday ne kadar oy aldı? Tüm bu soruların cevabı haberimizde olacak.