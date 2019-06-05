23 Haziran’da İstanbul bayramı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçimde yarıştığı adayların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramı’nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

NİCE BAYRAMLARA

Yıldırım, partili adayları etiketlediği tweetinde, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı @ekrem_imamoglu, SP adayı @gokcinarnecdet, VP adayı @milkeryucel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramlarını tebrik ederim. Mevlam milletçe nice bayramlara bizleri ulaştırsın” ifadesini kullandı. Bayram namazını da Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kılan Yıldırım, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MUTLAKA BEKLİYORUZ

Yıldırım, “İstanbulluların bayramını tebrik ediyorum. Rabb’im sağlık, sıhhat, huzur içerisinde milletimizi nice bayramlara ulaştırsın diyorum. Bayramda seyahat eden kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Yollarda giderken siz siz olun aman kurallara uyun biz sizin sevdiklerinize sağ salim ulaşmanızı çok ama çok önemsiyoruz. Anadolu’ya İstanbul’dan birçok hemşehrimiz gitti, uzun bir bayram tatili var. İnşallah tatil sonucu geri dönmeyi ihmal etmezler. Çünkü 23 Haziran’da da İstanbul bayramı var. İstanbul bayramına mutlaka bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

GAYET İNSANİ BİR ŞEY

Sosyal medya hesabından diğer partilerin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarının bayramını tebrik ettiği paylaşımının hatırlatılması üzerine Yıldırım, “Onlar da bu ülkenin vatandaşları. Bayram herkes için. Biz seçime gidiyoruz. Seçim demokrasi bayramı demektir. Dolayısıyla rakiplerimizin de bayramını kutlamak gayet insani, doğal bir şeydir” ifadesini kullandı.

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Hemşehri turu

Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını şehir dışına taşıyor. Ramazan boyunca hemşehri dernekleri ile bir araya gelen Yıldırım, bayramda da İstanbul’a en çok göç veren illeri gezecek. Yıldırım’ın ilk durağı İstanbul’da 752 bin kişinin kayıtlığı olduğu Sivas olacak. Bugün vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek olan Yıldırım, yarın da Diyarbakır ve Şanlıurfa’yı ziyaret edecek. Yıldırım son durağı İstanbul’da 553 bin kişinin kayıtlığı olduğu Kastamonu olacak. Yıldırım Kastamonu’da da vatandaşlarla bayramlaşarak destek isteyecek.