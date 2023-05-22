AK Partili Şahin Sinan Oğan'ın kararını yorumladı: Aklın yolu bir

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerin ikinci turuna sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı. Oğan'ın bu kararı sonrası ise Yedili Masa ve destekçileri ise linç operasyonlarına başladı. Bu operasyonların fitilini ise Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ateşledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP ve Kandil destekli Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli." ifadeleriyle saldırarak Sinan Oğan'ı vatan haini olmakla itham etti.