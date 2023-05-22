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Seçim

AK Partili Şahin Sinan Oğan'ın kararını yorumladı: Aklın yolu bir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı için "Aklın yolu bir. Doğru Adamla Yola Devam" paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi
19:06 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sinan Oğan (solda) Fatih Şahin (sağda)

Sinan Oğan (solda) Fatih Şahin (sağda)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını değerlendirdi. Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyuran Sinan Oğan'ın ülkemizin geleceğini düşünerek almış olduğu kararının hayırlı olmasını dilerim. Aklın yolu bir. "Doğru Adamla Yola Devam" ifadelerine yer verdi.


#Fatih Şahin
#AK Parti
#Sinan Oğan
#Recep Tayyip Erdoğan
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