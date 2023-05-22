Sinan Oğan ikinci turda istikrar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ATA İttifakı’nın aday olarak gösterdiği Sinan Oğan, Ankara’daki bir otelde basın toplantısı düzenledi.





Oğan'ın ikinci turda Cumhur mu yoksa Millet İttifakı'na mı destek vereceği belli oldu.





Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı.









Oğan'ın açıklamalarında satır başlıkları şu şekilde:





"Ata İttifakı bileşen partileri, parti yöneticilerine ve seçmen tabanına teşekkür ediyorum resmi olarak ittifak içinde yer almasalar da destekleyen siyasi partilerinin genel başkanlarına teşekkür ederim. Bize destek veren yoldaşlarımıza herkese teşekkür ederiz.





Her çabaları kıymetlidir bizim için. Özellikle gençlerimiz sevgi seli olup aktılar. Hepsine teşekküre borç bilirim. Tehditler aldık, saldırılara uğradık, istedikleri gibi davranmadığımız için yalan haber yaptılar.





Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağız dedik, gönüllüler üzerinden örgütlenmeye ve seçimlere hazırlandık. Ata ittifakının kuruluşu gerçekleşti ve aday olarak ilan edildik.





Bu sebeple de seçmenlerimizi küçümseyen bize değil başka adreslere yönlendirenlerin çalışmalarımızı daha dikkatli izlemelerini tavsiye ediyoruz.





Bizim beklediğimiz oy oranı yüzde 9 -16 oranındaydı. Tüm anketlerin yanılacağını söyledik. Sayın Muharrem İnce’ye yapılan şantaj hedefe ulaşmasıyla bu duruma gelindi. Linç kültürünü son derecede tehlikeli bulmaktayım. Demokrasimize bir darbedir.





Seçimlere oldukça zor şartlarda girdik. Ne maddi imkanımız vardı, de medyada gösteriliyorduk. Buna rağmen mücadele ettik. Değerli sosyal medya kullanıcılarına teşekkür ediyoruz.





Bu seçimlerin toplumun önüne koyduğumuz değerler açısından Türk milliyetçisi seçmeni ve Atatürkçülüğü yeniden görülmesine katlı sağladık ve milliyetçilerin kitlesi genişledi.





14 mayıs seçimlerinin sonuçlarının Türk siyaseti bakımından önemli mesajlar veriyor. Türk seçmeni Cumhur ve Millet İttifakı’nı gerekli değerler verilmediği için uyarmıştır. Küresel ve bölgesel dönem ele alındığında önemli bir dönemece girildi.





Terörle arasına mesafe koyamayan HDP’nin belirlemesine engel olma hedefimize ulaşmış durumdayız. Siyasette bozulan imajını ve nezaketini engelleyecek kampanya yürütmeye çalıştık. Benimsediğimiz tavrın olumlu bir hava yarattığını düşünüyoruz.





Cumhuriyetle hesaplaşma tarihin çöplüğüne atılmıştır. Daha güçlü bir Türkiye için herkesin elini taşın altına atmalıdır. Ülkemizin daha güçlü ekonomik temele oturtması sağlanmalıdır.





Millet İttifakı tarafımızı ikna edemedi. Bize yönelik pazarlık yaptığımızı iddia edenler yanılmaktadır. Kimseyle pazarlık yapılmadı. Bizim yaklaşımımız ilkesel çerçevede olmuştur. Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü amacımızdır. Her türlü terör örgütleriyle mücadele devam ettirilecektir.





28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kritik öneme sahiptir. Tabanımız, destekleyenlerimiz, ATA İttifakı bileşenleriyle müzakereler yaptık. 28 Mayıs 2023'te yapılacak ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakının adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük.





Burada altını öncelikle çizmek istiyorum ki herhangi pazarlık, angajman, taahhüt belirtmeksizin kırmızı çizgilerimizi ifade ettik.





Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum.





Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum.





Atatürkçü ve milliyetçi ilkelerimiz çerçevesinde hiçbir beklenti içerisinde olmadan aldığımız kararın yüce Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum, selam ve saygılarımla selamlıyorum."



