Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan'ın kazanması için çok dua ettim

Ülkesindeki seçimlerde muhalefete karşı zafer elde eden Macaristan Başbakanı Victor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Victor Orban, Macaristan'da 2022 yılında yapılan seçimlerde, seçimler öncesi uzun çalışmalar sonucunda bir araya gelen ve ön seçim yoluyla ortak adaylar saptayan muhalefeti ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Seçim sonucunda muhalefet ittifakında yer alan partiler, 2018 yılında aldıkları oy toplamının da altına düşmüştü.