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Seçim

Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan'ın kazanması için çok dua ettim

Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sandıktan Erdoğan çıktığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Orban, Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken de 'Amerikan yanlısı ya da Soros'un adamı' ifadelerini kullandı.

17:08 . 2/06/2023 Cuma
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye’de 28 Mayıs’ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun galibi Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk kutlayan dünya liderlerinden Macaristan Başbakanı Viktor Orban bu zaferden duyduğu memnuniyeti bir kez daha dile getirdi.


Orban devlet radyosunda yaptığı değerlendirmelerde Türkiye ilişkilerine de değindi ve Erdoğan’ın seçimi kazanması için dua bile ettiğini söyledi.


Sandıktan çıkan sonuç karşısında bir oh çektiğini anlatan Orban, Erdoğan’a şans dilemekle kalmayıp çok dua da ettiğini belirtti ve
“Kazanamasaydı trajedi olurdu”
dedi.

'Rus doğalgazı Avrupa'ya ulaştırılamayabilirdi öngörülemez etkileri olurdu'

Rusya’dan doğalgazı Türkiye üzerinden aldıklarını da hatırlatan Orban, Türkiye’nin başına ‘Amerikan yanlısı ya da (Macar asıllı ABD’li milyarder) George Soros’un adamının geçmesi halinde’ doğalgazın Macaristan veya Sırbistan’a ulaştırılmayabileceğini savundu.


Kılıçdaroğlu kazansaydı ne olurdu ya dair bir senaryosunu daha dile getiren Orban,
“Türkiye’yi savaş yanlısı bir başkan yönetmeye başlasaydı bunun öngörülemez etkileri olurdu”
endişesini de dile getirdi.

Koalisyon avcıları görüştü: Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Koalisyon avcıları görüştü: Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Ülkesindeki seçimlerde muhalefete karşı zafer elde eden Macaristan Başbakanı Victor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Victor Orban, Macaristan'da 2022 yılında yapılan seçimlerde, seçimler öncesi uzun çalışmalar sonucunda bir araya gelen ve ön seçim yoluyla ortak adaylar saptayan muhalefeti ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Seçim sonucunda muhalefet ittifakında yer alan partiler, 2018 yılında aldıkları oy toplamının da altına düşmüştü.

#Macaristan
#Viktor Orban
#Recep Tayyip Erdoğan
43 dakika önce
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