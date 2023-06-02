Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan'ın kazanması için çok dua ettim

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye’de 28 Mayıs’ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun galibi Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk kutlayan dünya liderlerinden Macaristan Başbakanı Viktor Orban bu zaferden duyduğu memnuniyeti bir kez daha dile getirdi.
Orban devlet radyosunda yaptığı değerlendirmelerde Türkiye ilişkilerine de değindi ve Erdoğan’ın seçimi kazanması için dua bile ettiğini söyledi.
'Rus doğalgazı Avrupa'ya ulaştırılamayabilirdi öngörülemez etkileri olurdu'
Rusya’dan doğalgazı Türkiye üzerinden aldıklarını da hatırlatan Orban, Türkiye’nin başına ‘Amerikan yanlısı ya da (Macar asıllı ABD’li milyarder) George Soros’un adamının geçmesi halinde’ doğalgazın Macaristan veya Sırbistan’a ulaştırılmayabileceğini savundu.