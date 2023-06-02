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Hepsi gitti o kaldı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 28 Mayıs’taki seçim yenilgisinin ardından dün ilk kez toplandı. 5 saate yakın süren toplantıda MYK’yı oluşturan genel başkan yardımcıları istifalarını sundu. İstifaları kabul eden Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıkta kalıp kalmayacağı ise belirsiz.

Mehmet Güney
04:00 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Seçim hezimetinin ardından CHP Genel Merkezi’ne asılan “Ben Kemal Geliyorum” afişi indirilmişti.

Seçim hezimetinin ardından CHP Genel Merkezi’ne asılan “Ben Kemal Geliyorum” afişi indirilmişti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), seçim yenilgisinin ardından ilk kez toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantıya çağırdığı MYK saat 13.40’da başladı. Ucu açık olarak planlanan MYK yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantıda seçim sonuçları masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre seçim sonrasında kendisi istifa etmeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, kurmaylarından istifalarını istedi, MYK üyeleri ise talep doğrultusunda istifalarını sundu. Kılıçdaroğlu’nun istifasını veren isimlerden bazıları ile yola devam edebileceği belirtiliyor. Muharrem Erkek, Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı ve Selin Sayek Böke’nin istifalarının kabul edileceği dile getiriliyor. Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sını pazar günü açıklaması bekleniyor.

KAVGA AYYUKA ÇIKTI

Öte yandan CHP İstanbul teşkilatında Kaftancıoğlu-İmamoğlu kavgası ayyuka çıktı. MYK öncesinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu, toplantı sonrasında da Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. İmamoğlu’nun Kaftancıoğlu’nun görevden alınması istediği iddia edildi.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#MYK üyeleri
#Canan Kaftancıoğlu
#Ekrem İmamoğlu
41 dakika önce
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