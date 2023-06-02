Hepsi gitti o kaldı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), seçim yenilgisinin ardından ilk kez toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantıya çağırdığı MYK saat 13.40’da başladı. Ucu açık olarak planlanan MYK yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantıda seçim sonuçları masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre seçim sonrasında kendisi istifa etmeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, kurmaylarından istifalarını istedi, MYK üyeleri ise talep doğrultusunda istifalarını sundu. Kılıçdaroğlu’nun istifasını veren isimlerden bazıları ile yola devam edebileceği belirtiliyor. Muharrem Erkek, Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı ve Selin Sayek Böke’nin istifalarının kabul edileceği dile getiriliyor. Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sını pazar günü açıklaması bekleniyor.