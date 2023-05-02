Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'nın en büyük enerji santralinin açılışında konuştu: Türkiye'yi enerji rekabetinin dışına itilmesine izin vermeyeceğiz

Konya'ya yapılan hizmetleri bir bir sıralayan Erdoğan, Karapınar Güneş Enerji Santralinin Avrupa'nın en büyük enerji santrali unvanına sahip olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Yatırım bedeli 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eserin resmi açılışını yapıyoruz. Asıl büyük yatırım Karapınar'da 20 bin dönümlük alanda 1 milyar dolar yatırımla kurduğumuz santraldir. 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapacak. Birileri güneşten neden enerji üretilmiyor diyerek bu konuda da cehaletini sergiliyor. Bu tesis dünyanın sayılı Avrupa'nın ve ülkemizin bu alanda en büyük enerji santrali unvanına sahiptir. " şeklinde konuştu.