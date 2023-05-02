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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'nın en büyük enerji santralinin açılışında konuştu: Türkiye'yi enerji rekabetinin dışına itilmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'da düzenlenen programında, Avrupa'nın en büyük enerji santrali unvanına sahip Karapınar Güneş Santrali'nin açılışını gerçekleştirdi. Emperyalistlerin taşeronları olan terör örgütlerinin yeraltı kaynakları ile aramıza girmesine izin vermeyeceklerini açıklayan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nı bu müjdenin adı olarak değerlendirdi. Erdoğan, "Asıl büyük yatırım Karapınar'da 20 bin dönümlük alanda 1 milyar dolar yatırımla kurduğumuz santraldir. 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapacak." dedi. Muhalefetin yapılan projeleri görmediğini belirten Erdoğan, "Birileri güneşten neden enerji üretilmiyor diyerek bu konuda da cehaletini sergiliyor." şeklinde konuştu.

20:26 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Kılıçarslan Meydanı'nda, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Kılıçarslan Meydanı'nda, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyüğü olacak Konya Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Türkiye'yi enerji rekabetinin dışına itilmesine izin verilmeyeceklerini açıklayan Erdoğan, "Emperyalistlerin taşeronları olan terör örgütlerinin yeraltı kaynakları ile aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. Terörü Türkiye gündeminden çıkaracağız. Türkiye Yüzyılı bu müjdenin adıdır. Konya bu yolda bizimle misin?" ifadelerini kullandı.

Konya'ya yapılan hizmetleri bir bir sıralayan Erdoğan, Karapınar Güneş Enerji Santralinin Avrupa'nın en büyük enerji santrali unvanına sahip olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Yatırım bedeli 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eserin resmi açılışını yapıyoruz. Asıl büyük yatırım Karapınar'da 20 bin dönümlük alanda 1 milyar dolar yatırımla kurduğumuz santraldir. 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapacak. Birileri güneşten neden enerji üretilmiyor diyerek bu konuda da cehaletini sergiliyor. Bu tesis dünyanın sayılı Avrupa'nın ve ülkemizin bu alanda en büyük enerji santrali unvanına sahiptir. " şeklinde konuştu.



#Konya Karapınar Güneş Santrali
#Recep Tayyip Erdoğan
#Açılış Töreni
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