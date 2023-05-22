Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : 28 Mayıs'ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle rekor bir oy alarak tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kente gerçekleştirdiği ziyarette depremzedelere hitap etti. Erdoğan, ''Sizin teveccühünüze mahzar olmak önemlidir. Sizler koltuk sevdalılarına prim vermediniz'' ifadelerini kullandı. Depremzede seçmenlere yönelik ağır hakaretlere tepki gösteren Erdoğan, ''Aziz milletimizin iradesine saygı duyuyoruz. Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyor, nerede eksiğimiz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Deprem bölgesi için devletimizin imkanlarını seferber ettik, CHP trolleri ne derse desin devlet burada'' ifadelerini kullandı.