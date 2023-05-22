Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : 28 Mayıs'ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle rekor bir oy alarak tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"
28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden, şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını istirham ediyorum.
Seçimden önce
bedava ev vadedip
sonrasında
depremzedelerimizi misafir oldukları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi?
Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan
bu millete fayda gelir mi?
17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ’cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine
güven olur mu?
Meydanlarda 6-8 Ekim olaylarının azmettiricilerini cezaevinden salma sözü verenlerin
bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi?
Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj, tehdit, baskı, kaset kumpası dâhil her yolu meşru görenlerin
siyasi ahlakına güvenilir mi?
Dün ak dediğine bugün kara diyen,
dün söylediğini bugün inkâr eden,
adı “çarkçıya” çıkmış birine
elbette güvenilmez
, evlatlarımızın geleceği
emanet edilmez.
Milletimiz, 14 Mayıs’ta Meclis çoğunluğunu
323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na vererek
aslında iradesini beyan etti.
Cumhurbaşkanlığında da
%49,5 oy oranıyla 27 milyonu aşkın vatandaşımız
şahsımıza teveccüh gösterdi.
İnşallah 28 Mayıs’ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız."
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seçim
41 dakika önce