Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP trolleri ne derse desin devlet burada

Erdoğan, 2. Etap Konya Konteyner Kent'te bir araya geldiği vatandaşlara hitap etti.





Siyasi tercihi ne olursa olsun tüm Hataylılara 14 Mayıs seçimleri dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, Hataylıların, pek çok zorluğa rağmen iradesi ve istikbaline sahip çıktığını, depremin yol açtığı onca yıkıma rağmen hayata yeniden sarıldıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:





"Sizler, kendi dipsiz karanlıklarına milletimizi de sürüklemek isteyen koltuk sevdalılarına prim vermediniz. Sizler, insanımızı Kürt, Türk, Nusayri, Sünni diyerek bölmeye çalışan fitne tüccarlarının oyunlarına gelmediniz. Sizler, milletimizin ebedi ezeli kardeşliğine asla leke sürmediniz. Rabb'im hepinizden, tüm Hatay halkından razı olsun. 14 Mayıs'ta kararını şahsımızdan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan ve diğer siyasi partilere oy veren vatandaşlarıma en kalbi şükranlarımı iletiyorum. Bizim için elbette sizin oyunuzu almak, teveccühünüze mazhar olmak önemlidir. Hatay'ın daha 3 ay önce yaşadığı büyük bir afetin ardından sandığa gitmesi, tercihini demokratik yollarla göstermesi çok daha önemlidir. Çok az bir farkla da olsa sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri vardır."





Erdoğan, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen şu anda alana gelen vatandaşların sayısının 30 bini bulduğunu ifade etti.





Kırk yıllık siyasi hayatlarında milletle inatlaşanlardan asla olmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Hatay'da benim çok mitingim oldu. Bütün bu mitinglerde, zaman oldu 100 bin kişiyle, 80 bin kişiyle miting yaptık. Şimdi bu depreme rağmen benim Hataylı kardeşlerim gümbür gümbür buraya toplandığına göre demek ki kalpten kalbe bir yol var." diye konuştu.





"Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyoruz"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıllık iktidarlarında millete tepeden bakanlardan olmadıklarını, hepsini zaferle kazandıkları 15 seçimin hiçbirinin ardından insanları tehdit ve tahkir etmediklerini, ayıranlardan, ayrıştıranlardan değil, birleştirenlerden, 85 milyonun tamamını kucaklaştıranlardan olduklarını dile getirdi.





Nefretin, kinin ve öfkenin diliyle değil, daima kardeşliğin diliyle konuştuklarını, bugün de aynısını yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:





"Sandıkta tecelli eden iradeye böyle yaklaşıyoruz. CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz. CHP zihniyetinin temsilcileri gibi insanımızı ilzam ve itham etmiyoruz. Biz kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyor, hor, hakir görmüyoruz. Hele hele depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerime siyasi tercihlerinden dolayı ayrımcılık yapmak, onları kaldıkları yerlerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez.





Bugüne kadar olduğu gibi yine aziz milletimizin iradesine saygı göstererek, ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyoruz. Millete parmak sallamak yerine kendi içimize bakıyor, nerede eksiğimiz, hatamız, kusurumuz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz. Biz sizi seviyoruz, size inanıyoruz. 28'inde sandıkları patlatmaya var mıyız? Ben size inanıyor, size güveniyorum. Sandıkları patlatacağınızı da inanıyorum. Bu yolda hep beraber nasıl bugüne kadar geldiysek bundan sonra da beraber yürüyeceğimize inanıyorum. Gönüller kazanmak, bir insanımıza daha ulaşıp saflarımıza katmak için koşturacağız. Rabb'im hepinizden razı olsun."





Deprem





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta ülkeyle birlikte insanlık tarihinin de en yıkıcı felaketlerinden birini yaşadıklarını, bu afette 11 ildeki 14 milyon insanın deprem sebebiyle mağdur olduğunu anımsattı. Erdoğan, şunları kaydetti:





"50 bin insanımızı kaybettik. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Yaralılarımız 100 bine yaklaştı. Allah şifalar versin. Birçok vilayetimizde ve ilçemizde neredeyse hasar görmeyen ev yoktu. Yıkıntıların altında kalan 50 bini aşkın canımızı toprağa verdik. Bu vesileyle bir kez daha tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Depremde evleri, iş yerleri yıkılan veya kullanılamaz hale gelen vatandaşlarıma tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'imizin depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi cennetiyle cemaliyle müşerref edeceğine yürekten inanıyorum. Bizler de milletçe onların aziz hatıralarını yaşatmayı sürdüreceğiz."





'Troller ne derse desin devlet burada'





Biz kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyoruz. Onlara seçmene parmak sallıyor. Aziz milletimizin iradesine saygı duyuyoruz. Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyor, nerede eksiğimiz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Deprem bölgesi için devletimizin imkanlarını seferber ettik, CHP trolleri ne derse desin devlet burada.





Deprem bölgesinde seferberlik





Asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek yaralarımızı süratle sarmaya başladık. Bir an olsun yalnız bırakmadık. Defne Hastanesi'ni yaparken bölge için hiçbir ayrım gözetmedik. Biz bu zamana kadar ayrım yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Hatay'da deprem sonrasında 650 bin görevli ve gönüllü hizmet etti. Gözümüz kulağımız hep buradaydı. Cumhur İttifakı olarak bayramda ilk konutların teslimini yaptık. Arkadaşlarımız buraya başkaları gibi reklam yapmaya enkazların önünde siyaset yapmaya değil hizmet etmeye geldiler. Gece gündüz koşturdular. Bölgede 905 bini aşkın çadırın ve 112 binden fazla konteynerin kurulumunu gerçekleştirdik. Kalıcı konutların inşaatı devam ediyor. Bunları Eylül-Ekim'e kadar bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Amacımız 319 bini ilk bir yıl içinde olmakla beraber toplamda 650 bin konutu hak sahiplerine teslim etmek. Muhalefetin diline doladığı Defne Devlet Hastanemizin açılışını bugün gerçekleştireceğiz.





Talimatı Kandil'deki teröristlerden almadık. Bunlar talimatı teröristlerden alıyor. Bu teröristlerle kol kola gezenlerden bu ülkeye fayda gelir mi? Gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Hatay'dan seçimin ikinci turunda çok daha fazla oy istiyoruz. İlk işimiz aile kurumu olacak. Seçim sonrası aileye yönelik anayasal girişimde bulunacağız. Hiçbir meseleyi görmezden gelmiyor, çözümü için çaba harcıyoruz. Sizin derdiniz bizim derdimizdir, sevinciniz de sevincimizdir. Sizin gündeminizde ne varsa bizim de gündemimizdedir. Milletimiz meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek iradesini beyan etti. Selo'yu cezaevinden salacak birinden terörle mücadele beklenir mi? Rakiplerini saf dışı bırakmak için şantaj, kaset kumpası dahil her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi? 28 Mayıs'ta irademize sahip çıkacağız. Bunun için mutlaka sandığa gitmemiz gerek.



