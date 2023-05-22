Dünya medyasında 28 Mayıs analizi: Karşı konulamaz güç Erdoğan

Fransız haber ajansı AFP, dün yayınladığı bir haber analizde, Türkiye’de tarihi bir ilk olacak 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 yıldır devam eden iktidarını 2028 yılına uzatmak için büyük favori olduğunu yazdı. Haber ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 50’lik seçilme oranına çok yakın bir noktada ilk turu tamamladığına dikkati çekti. Öte yandan The Eurasia Grup adlı danışmanlık şirketi, Erdoğan’ın önümüzde Pazar günü yapılacak seçimde kazanma şansının yüzde 80 olduğunu kaydetti. Sadece Batı medyası değil, son yılların yükselen gücü Hindistan’da da Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci turun favorisi olarak gösteriliyor.

Hindistan’ın önde gelen ekonomi gazetelerinden The Economic Times, “Erdoğan: Türkiye’nin karşı konulamaz gücü nihai seçim sınavına yaklaşıyor” başlığıyla verdiği haber analizinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, başta kendisine hükmedilen hapis cezası ve 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi olmak üzere pek çok badireyi aşarak, Türkiye’de, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra gelen en önemli Türk lider konumuna ulaştığını yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, en zorlu koşullarla karşı karşıya kalmasına rağmen bir kez daha tüm engelleri aştığı ve 20 yıllık iktidarını 2028’e uzatmaya çok yakın olduğu kaydedildi. Analizde, Erdoğan’ın giriştiği muazzam alt yapı yatırımlarıyla Türkiye’yi bir jeopolitik güce dönüştürdüğünün de altı çizildi.