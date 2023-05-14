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Seçim

Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyumuzu sevgili torunumuzla beraber kullandık. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, oy kullanma süresince emek veren tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

16:05 . 14/05/2023 Pazar
AA
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Oyumuzu sevgili torunumuzla beraber kullandık. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, oy kullanma süresince emek veren tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum."
ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında oy kullandığı ana ilişkin fotoğraflara da yer verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Mitingi'nde 45 bin kişiye hitap etti. Erdoğan, ''Cumhur İttifakı olarak ülkemizi böldürtmeyiz ve yarınki seçimle gümbür gümbür sandıklardan çıkacak, ülkemizi bölmek isteyenlere gereken dersi sizlerle beraber vereceğiz. Beyoğlu'nun yiğit evlatları buna müsaade etmeyecektir. Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez. Terör örgütlerinin başı ezilerek ülke yönetilir. Cudi, Gabar, Tendürek, Bestler Deresi'nde bunların inlerine girdik mi? Bu malum terör örgütünün parlamentodaki uzantıları bu inleri tekrar aslına döndüreceğiz diyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bütün mesele, sandıklar. Sandıklardan gümbür gümbür çıkacağız'' açıklamasında bulundu.


#Emine Erdoğan
#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
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