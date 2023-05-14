Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Mitingi'nde 45 bin kişiye hitap etti. Erdoğan, ''Cumhur İttifakı olarak ülkemizi böldürtmeyiz ve yarınki seçimle gümbür gümbür sandıklardan çıkacak, ülkemizi bölmek isteyenlere gereken dersi sizlerle beraber vereceğiz. Beyoğlu'nun yiğit evlatları buna müsaade etmeyecektir. Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez. Terör örgütlerinin başı ezilerek ülke yönetilir. Cudi, Gabar, Tendürek, Bestler Deresi'nde bunların inlerine girdik mi? Bu malum terör örgütünün parlamentodaki uzantıları bu inleri tekrar aslına döndüreceğiz diyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bütün mesele, sandıklar. Sandıklardan gümbür gümbür çıkacağız'' açıklamasında bulundu.