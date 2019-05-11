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Seçim Erdoğandan İstanbulda seçim toplantısı
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2019 YEREL SEÇİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da seçim toplantısı

Erdoğan'dan İstanbul'da seçim toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, İstanbul İl Başkanlığında seçim çalışmalarına ilişkin toplantı yapılıyor.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin toplantı gerçekleştiriliyor.

  • Erdoğan, eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesinin cenaze töreninin ardından AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Erdoğan ve Yıldırım'ı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal ve Hayati Yazıcı ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak karşıladı.

İl başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın başkanlığında 23 Haziran seçimlerine ilişkin toplantı yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
OYNAT 01:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
Kağıthane eski Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın vefat eden annesi Yosma Kılıç için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da katıldı.

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