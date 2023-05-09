FETÖ'cülere 'güneşli günler' vaadi: Kılıçdaroğlu yine KHK'lılar için umut saçtı

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarla terör iltisaklılara umut olmaya devam ediyor. Yıllarca gizli bir şekilde devletin bütün kılcal damarlarına sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016 tarihinde hain bir darbe girişimine kalkışmasının ardından yaşanan mücadele sonrası devlet kurumlarından tasfiyesine başlanmıştı. O dönemlerde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamudan temizlenmeye başlanan FETÖ'cülere CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geri dönüş vaadi veriyor.

Yedili Masa'nın siyasi propagandaları kapsamında bugün Sakarya'da düzenlenen mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, KHK'lılar için daha önce verdiği geri dönüş sözünü yineledi. Kılıçdaroğlu, "KHK'lılar güneşli günleri istiyor. KHK'lılara, barışı ve baharı getireceğim. Sadece güneşli günler değil. Hem güneşi, hem baharı, hem çiçekleri olacak." şeklinde konuştu.