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FETÖ'cülere 'güneşli günler' vaadi: Kılıçdaroğlu yine KHK'lılar için umut saçtı

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu düzenlediği mitinglerde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası devletten tasfiyesi gerçekleşen FETÖ mensubu KHK'lılara umut olmaya devam ediyor. Daha önceki açıklamalarında benzer ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, "KHK'lılar güneşli günleri istiyor. KHK'lılara, barışı ve baharı getireceğim." şeklinde konuştu.

23:02 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarla terör iltisaklılara umut olmaya devam ediyor. Yıllarca gizli bir şekilde devletin bütün kılcal damarlarına sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016 tarihinde hain bir darbe girişimine kalkışmasının ardından yaşanan mücadele sonrası devlet kurumlarından tasfiyesine başlanmıştı. O dönemlerde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamudan temizlenmeye başlanan FETÖ'cülere CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geri dönüş vaadi veriyor.


Hem güneşi hem çiçekleri olacak

Yedili Masa'nın siyasi propagandaları kapsamında bugün Sakarya'da düzenlenen mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, KHK'lılar için daha önce verdiği geri dönüş sözünü yineledi. Kılıçdaroğlu, "KHK'lılar güneşli günleri istiyor. KHK'lılara, barışı ve baharı getireceğim. Sadece güneşli günler değil. Hem güneşi, hem baharı, hem çiçekleri olacak." şeklinde konuştu.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#FETÖ
#KHK
#Yedili Masa
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