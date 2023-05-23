Hakan Bayrakçı ikinci tur için oran verdi: Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın kararı oy dağılımını nasıl etkileyecek?

"Sinan bey olsun Ümit bey olsun, kim hangi tarafa destek verirse versin bu 5,17'nin gideceği adresler 0,1-0,2 oynar. Çok değişmez. Sadece bu açıklamalar kendi siyasi geleceklerini şekillendirmek için önemlidir. Örneğin; Ümit bey tarafsız kalırsa, partisinin de kendisinin de ciddi bir geleceği olur. Taraf bildirirse birilerinin peşine düşen partiler konumuna düşer"