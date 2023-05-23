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Seçim

Hakan Bayrakçı ikinci tur için oran verdi: Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın kararı oy dağılımını nasıl etkileyecek?

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çevrildi. Özdağ'ın kararını bugün açıklaması beklenirken Oğan ile farklı bir tutum sergilemesi halinde 5,17'lik oy oranının nasıl dağılacağı merak konusu oldu. Anket şirketi SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, oy dağılımı hakkındaki görüşlerini bildirdi.

11:10 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Sinan Oğan - Ümit Özdağ

Sinan Oğan - Ümit Özdağ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Ata İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından gözler Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a çevrildi. İkinci tur için nasıl bir tutum sergileyeceği merak edilen Özdağ, dün akşam saatlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Gözler Özdağ'ın yapacağı açıklamada

Görüşme sonrası Twitter'dan paylaşım yapan Ümit Özdağ, mutabakat metnini Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğunu belirterek,
"Kendisi, saat 13.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek"
ifadelerini kullandı. Tüm gözler saat 13.00'de yapılacak olan açıklamaya çevrilirken, kulislerde Özdağ'ın Millet İttifakı'na desteğini açıklayabileceği konuşuluyor.

Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı destekleme kararı alması sonrası Ümit Özdağ'ın farklı bir tutum sergilemesi halinde Oğan'ın ve Ata İttifakı'nın oylarının nasıl dağılacağı merak edilirken, dikkat çeken açıklamalar geldi.

14 Mayıs'taki seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketlerinden olan SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında oy dağılımını açıkladı.

'Çok değişmez'

Söz konusu açıklamaların gidecek oyların dağılımını çok etkilemeyeceğini savunan Bayrakçı,
"Sinan bey olsun Ümit bey olsun, kim hangi tarafa destek verirse versin bu 5,17'nin gideceği adresler 0,1-0,2 oynar. Çok değişmez. Sadece bu açıklamalar kendi siyasi geleceklerini şekillendirmek için önemlidir. Örneğin; Ümit bey tarafsız kalırsa, partisinin de kendisinin de ciddi bir geleceği olur. Taraf bildirirse birilerinin peşine düşen partiler konumuna düşer"
diye konuştu.







#sinan Oğan
#Ümit Özdağ
#seçim
#recep tayyip erdoğan
#kemal kılıçdaroğlu
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