Hakan Bayrakçı ikinci tur için oran verdi: Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın kararı oy dağılımını nasıl etkileyecek?

Sinan Oğan - Ümit Özdağ
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Ata İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından gözler Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a çevrildi. İkinci tur için nasıl bir tutum sergileyeceği merak edilen Özdağ, dün akşam saatlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Gözler Özdağ'ın yapacağı açıklamada
Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı destekleme kararı alması sonrası Ümit Özdağ'ın farklı bir tutum sergilemesi halinde Oğan'ın ve Ata İttifakı'nın oylarının nasıl dağılacağı merak edilirken, dikkat çeken açıklamalar geldi.
14 Mayıs'taki seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketlerinden olan SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında oy dağılımını açıkladı.