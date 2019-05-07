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Seçim Hayırlı olsun
2019 YEREL SEÇİMİ

Hayırlı olsun

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, YSK kararının İstanbul ve İstanbullular için hayırlı, uğurlu olmasını diledi. Yıldırım, “Adaylığınız için devam diyebilir miyiz?” sorusuna da, “Biz başından beri İstanbul’a, İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik. İnşallah bu kararımız, yenilenecek seçimlerde de devam edecek” karşılığını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım
​AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yıldırım aday olup olmayacağına ilişkin tartışmalara son vererek, “İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik. Bu kararımız yenilenecek seçimlerle devam edecek” ifadelerini kullandı.

Yıldırım açıklamasında şunları söyledi:

  • Seçimler esnasında ve sonrasında tespit ettiğimiz bazı usulsüzlükler, yanlışlıklar, hileler, şaibeler dolayısıyla hukukun verdiği bütün süreçleri partimiz takip etti. İlçe, il seçim kurullarındaki süreçler tamamlandı ve nihayet YSK’ya bu konu getirildi ve uzun bir süreden beride YSK gerekli çalışmaları, araştırmaları yapıyor idi. Nihayet bugün elde edilen, hazırlanan rapor görüşüldü ve seçimlerin yenilenmesine, tekrar edilmesine karar verdi. Baştan beri şahsım da, rakibim de YSK’nın kararının bağlayıcı olduğunu, herkes için geçerli olacağını ifade etmiştir. İstanbul ve İstanbullular için hayırlı, uğurlu olsun.

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