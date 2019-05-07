Hayırlı olsun AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, YSK kararının İstanbul ve İstanbullular için hayırlı, uğurlu olmasını diledi. Yıldırım, “Adaylığınız için devam diyebilir miyiz?” sorusuna da, “Biz başından beri İstanbul’a, İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik. İnşallah bu kararımız, yenilenecek seçimlerde de devam edecek” karşılığını verdi.

Haber Merkezi 07 Mayıs 2019, 04:00 Son Güncelleme: 07 Mayıs 2019, 05:14 Yeni Şafak