İki ayda 90 program

Rahatsızlığı nedeniyle dünü dinlenerek geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır sürdürdüğü yoğun çalışma temposuna 6 Şubat asrın felaketi sonrasında 11 şehre yönelik inşa ve yerinde inceleme gezileri dışında 17 gün kalan 14 Mayıs seçimleri nedeniyle toplu açılışlarla-mitingleri de ekledi. Erdoğan’ın diplomasi ve devlet işleri dışında üçe bölünen mesaisi kamuoyuna açık programlarına da yansıdı. Cumhurbaşkanı sadece iki ayda çok sayıda yurt içi seyahat ve 90 programa imza attı. Buna basınla paylaşılmayan kabul ve görüşmeleri de eklendiğinde sayı daha da yükseliyor.

Deprem bölgesine ağırlık verdi

Afetin ardından deprem bölgesine yoğunlaşan Erdoğan 6 Şubat’tan itibaren depremden etkilenen illere birden fazla gitti. Yaraların sarılması çalışmalarına yerinde nezaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa sürede yükselmeye başlayan deprem konutları için de Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 9 temel atma ve sosyal konut anahtar teslim törenine katıldı. Depreme önlem olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’na da katılım sağladı.

Anadolu'dan Togg'a, Altay'dan mertolara

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinin yanı sıra farklı illerde düzenlenen 15 açılış ve temel atma törenine katıldı. Katıldığı törenlerden öne çıkanlar şöyle: Eceabat Devlet Yolu açılışı, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi açılışı Bağcılar, Pendik, Eskişehir toplu açılış töreni, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir Metro Hattı açılış töreni, TCG Anadolu Gemisi ve yeni MİLGEM Fırkateynleri sac kesme töreni, AKM – Gar – Kızılay Metrosu, Kocaeli Şehir Hastanesi, İstanbul Finans Merkezi açılış töreni, kentsel dönüşüm projeleri başlangıç törenleri ve etapların teslimi, Karadeniz doğal gazının devreye giriş töreni, Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi açılış töreni, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü temel atma töreni ve milli araç Togg’un teslimine de katıldı.

Eş zamanlı diplomasi

Diplomatik temaslarını da sürdüren Erdoğan, konuklarını ağırladı. Diplomatik 24 görüşme gerçekleştiren Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gibi liderleri ağırladı.

Seçim için de sahada

Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı’nda yer alan liderle görüştü. Erdoğan 2 grup toplantısına, 1 kabineye, 1 MGK’ya ve 1 MYK’ya başkanlık etti. Bunun ardından sırasıyla Afyonkarahisar, Denizli ve Manisa’da miting düzenledi. Erdoğan son olarak dün Anayasa Mahkemesi 61. Kuruluş Yıldönümü Programı’na, 3500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni’ne, Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası Tevcih Töreni’ne ve “Gençlik İçin Hemen Şimdi” Programı’na katıldı.



