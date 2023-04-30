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Seçim

İnancın seçilemeyeceğini savunan Tekin: Alevilik çok kıymetli bir dindir

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyonda programında geçtiğimiz günlerde yayımladığı 'Alevilik' başlıklı videosuyla tepki çeken Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunacağım derken dini bilgilere yeni boyut getirdi. "İnancını kim seçebilir, ananızı babanızı seçebiliyor musunuz?" Dilinizi, inancınızı seçebiliyor musunuz?" şeklinde açıklamalarıyla Aleviliği bir din olarak ilan eden Tekin, "Kaldı ki Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir. Kardeşiz, iç içe büyümüşüz." ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak
23:09 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin.

Geçtiğimiz günlerde mezhepleri siyasi propaganda haline getiren CHP'de dini bilgiler baştan yazılıyor. Habertürk'te katıldığı bir programda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada tepki çeken 'Alevi' başlıklı videosu üzerine konuştu. Türkiye'nin yıllar evvel rafa kaldırdığı mezhep tartışmalarına yeni boyut getiren Gürsel Tekin, "Ben sayın Kılıçdaroğlu'nu gerçekten tanımanızı isterim. Böyle bir insana bu suçlamalar olur mu?" ifadeleriyle yaptığı paylaşımdan ötürü eleştirilen Kılıçdaroğlu'nu savundu.

"İnancınızı seçebiliyor musunuz"

"İnancını kim seçebilir, ananızı babanızı seçebiliyor musunuz?" Dilinizi inancınızı seçebiliyor musunuz?" şeklinde açıklamalarıyla Aleviliği bir din olarak ilan eden Tekin, "Kaldı ki Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir. Kardeşiz, iç içe büyümüşüz." ifadelerini kullandı.




#Gürsel Tekin
#CHP
#Alevilik
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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