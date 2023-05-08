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Seçim

Seçim anketinde vatandaştan itiraf: Adayım Akşener'di şimdi Erdoğan

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında Ümraniye'de düzenlenen seçim anketinde bir vatandaşın dile getirdikleri dikkat çekti. Muhabirin kendisine yönelttiği 'Cumhurbaşkanı adayınız kim?' sorusuna vatandaş, ''Bir ay önce Akşener'e oy verecektim ama şimdi Erdoğan diyorum. Ben şehitlerin ahını alamam. Önce vatan, soğan ekmeği her yerde buluruz. Vatanı bulamayız" ifadelerini kullandı.

21:34 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Seçim anketinde vatandaştan dikkat çeken cevap.

Seçim anketinde vatandaştan dikkat çeken cevap.

İstanbul'da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik düzenlenen ankette mikrofon uzatılan bir vatandaş, 'Cumhurbaşkanı adayınız kim?' sorusuna, ''Bir ay önce farklıydı, şimdi farklı. Bir ay önce desen Meral Akşener derdim ama şimdi Tayyip Erdoğan diyorum. Çünkü (Meral Akşener) HDP'lilerle birlik oldu. Ben o mazlum şehitlerin ahını alamam. O şehit annelerinin ettiği bedduayı alamam. O günaha vebale örnek olamam. Önce vatan. Soğanı ekmeği her yerde buluruz ama vatanı bulamayız'' şeklinde cevap verdi.



#seçim anketi
#Cumhurbaşkanlığı
#Erdoğan
#Akşener
43 dakika önce
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