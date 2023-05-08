Seçim anketinde vatandaştan itiraf: Adayım Akşener'di şimdi Erdoğan

İstanbul'da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik düzenlenen ankette mikrofon uzatılan bir vatandaş, 'Cumhurbaşkanı adayınız kim?' sorusuna, ''Bir ay önce farklıydı, şimdi farklı. Bir ay önce desen Meral Akşener derdim ama şimdi Tayyip Erdoğan diyorum. Çünkü (Meral Akşener) HDP'lilerle birlik oldu. Ben o mazlum şehitlerin ahını alamam. O şehit annelerinin ettiği bedduayı alamam. O günaha vebale örnek olamam. Önce vatan. Soğanı ekmeği her yerde buluruz ama vatanı bulamayız'' şeklinde cevap verdi.