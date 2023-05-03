Seçim birinci turda biter

Şanlıurfa’dan AK Parti adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim çalışmalarına devam ediyor. Bölgede büyük bir ilgiyle karşılanan Bozdağ, seçim ve gündeme ilişkin Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı.

ŞANLIURFA REKORA ADAY

Şanlıurfa’dan rekor bir oy beklediklerini belirten Bozdağ, “Cumhurbaşkanımız, Şanlıurfa’ya temel atma töreni için geldiğinde muhteşem bir kalabalıkla karşılandı. Büyükşehirler içerisinde oran olarak en fazla oyun Şanlıurfa’dan çıkacağına inanıyorum” dedi. CHP’nin bölgede siyasi bir özgül ağırlığı olmadığını söyleyen Bozdağ, “İnsanlar bu güven ve güvenlik ortamının bozulmasını istemiyorlar. Bu güven ve güvenlik ortamını sağlayanın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı olduğunu çok iyi biliyorlar” diye konuştu.

İKİNCİ TURA KALMAZ

Bozdağ seçimlerin ikinci tura kalacağıyla ilgili iddiaların son dönemde artmasıyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Seçim konusunda kendimi uzman saymam ama 16 seçimin içinde olmuş birisiyim. 17. seçimim ve halkın nabzının da iyi tuttuğuma, seçim sonuçlarına dair de iyi ve olumlu tahminlerde bulunduğuma inanırım. ‘Seçim ikinci tura kalır’ diyenlerin tamamı algı. Birinci turda alamayacaklarını bildikleri için ikinci tura bırakmayı büyük bir başarı sayıyorlar. Esasında ikinci tur söylemini dile getirenler birinci turda seçimi kaybedeceğine inananlar. O yüzden de ‘ikinci tura kalacak’ diyerek moral ve motivasyonu dik tutmaya, diri tutmaya çalışıyorlar ama onlar da biliyorlar ki seçim birinci turda bitiyor.”

RENKLİ BİR MECLİS OLACAK

Seçimlerden sonra oluşacak Meclis’in temsil kabiliyeti en yüksek Meclis olacağını söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti: “Fikri renklilik, siyasi renklilik bakımından çok zengin bir Meclisimiz olacak. Tabii bu Meclis çalışmalarına da yansıyacak. Bence seçimden sonra çıkan tablo siyasette çok büyük bir depreme yol açacaktır. Şöyle deprem; şimdi bu seçim siyasette muhalefet sorununu da çözecek. Ayın 14’ünün akşamı muhalefet blokunda büyük bir deprem olacaktır. Büyük bir siyasi değişim ve tasfiye süreci başlayacaktır. Pek çok genel başkan siyasetten çekilmek zorunda kalacaktır. Kılıçdaroğlu da başta olmak üzere. O yüzden CHP’de şimdi Kılıçdaroğlu’nun yerine kim olacak tartışmalarının kaynamaya başladığını da görüyorum. Tarih yazacak diyenlerin nasıl tarihi olduklarını göreceğiz.”







