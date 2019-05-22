Seçim tutanağına yazılan oylar torbada çıkmadı.

YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı. YSK'nın gerekçeli kararı 250 sayfadan oluşuyor.
YSK, İstanbul İl Seçim Kuruluna yapılmış itirazlarının kabulü neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait geçersiz oy pusulalarının sayımı kararı sonrasında birçok usulsüzlükler tespit edildiğini açıkladı.
YSK, seçim tutanaklarına yazılan geçersiz oyların çoğunun oy torbalarından çıkmadığını tespit etti.
YSK, Arnavutköy İlçe Seçim Kurulunun 1104 numaralı sandığında sandık sonuç tutunağına 31 adet geçersiz oy pusulasının yazılı olduğunu ama torbadan 11 adet geçersiz oy pusulasının çıktığını 20 adet oy pusulasının bulunmadığını belirledi.
YSK, sayımlardaki usulsüzlükleri verdiği örnekle şu şekilde açıkladı:
- Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunun 3267 nolu sandığında 1 adet oy pusulası zarftan çıkmamış olup, bu hususa ilişkin 04/04/2019 tarihli, 2019/33 sayılı tutanak düzenlendiği,
- Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunun 3021, 3024, 3027, 3028, nolu sandıklarda 1’er adet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait geçersiz oy pusulası torbadan çıkmadığı, bu hususa ilişkin 06/04/2019 tarihli tutanağın düzenlendiği,
- Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunun 3158 nolu sandıkta 16 adet oy zarftan çıkmadığı, bu hususa ilişkin 2019/94 sayı 10/04/2019 tarihli tutanağın düzenlendiği, bu konu ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, 2019/68873 soruşturma sayılı dosya ile soruşturmanın devam ettiği,
- Kadıköy 2. İlçe Seçim Kurulunun 2075 nolu sandığında, sandık kurulu başkanı tarafından iki farklı İstanbul Büyükşehir Başkanlığı sandık sonuç tutanağının düzenlendiği, bu tutanaklardan birinde Adalet ve Kalkınma Partisinin oyu 1 (bir) olarak yazılmışken, diğerlerinin oyu ise 76 (yetmiş altı) olarak yazıldığı,
- Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulunun 3329 nolu sandığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 4 oy pusulasının torbada bulunmadığı hususuna ilişkin 2019/58 sayı, 06/04/2019 tarihli tutanağın düzenlendiği,
- Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunun 1007, 1039, 1050, 1113, 1121, 1230, 1283, 1285, 1293, 1310 nolu sandıklarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ait geçersiz oyların torbada bulunmadığı, 2019/36 nolu 04/04/2019 tarihli kararı ile tespit edildiği,
- Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulunun 1027 ve 1319 numaralı sandıklarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 1 adet geçersiz oy pusulasının torbada bulunmadığı hususuna ilişkin tutanak düzenlendiği,
- Arnavutköy İlçe Seçim Kurulunun 1104 numaralı sandığında, sandık sonuç tutanağında 31 adet geçersiz oy pusulasının yazılı olduğu belirtilmesine rağmen, oy torbasında 11 adet geçersiz oy pusulasının bulunduğunun görüldüğü, ancak 20 adet oy pusulasının bulunmadığının görüldüğü 07/04/2019 tarihli tutanakta tespit edildiği,
- Çekmeköy İlçe Seçim Kurulunun 1287 nolu sandığında sandık sonuç tutanağında 13 adet geçersiz oy yazılı olmasına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait geçersiz oy pusulalarının torbada bulunmadığı 05/04/2019 tarihli tutanakta tespit edildiği,