Tartışmasız kazanacağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, HAK-İŞ Konfederasyonunun Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen “İstanbul Temsilciler Toplantısı’na” katıldı. Yıldırım, HAK-İŞ mensuplarının; üreten, çalışan ve ülkenin kalkınması için akıl ve alın teri döken insanlar olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bir milyon çalışanımızın kadroya geçirilme meselesini hep beraber çözdük. ‘Belediyelere kadın eli değmesi için elimden geleni yapacağım’ sözü verdim. Bu sözü unutmuş değilim. Verdiğim bu söz, biraz gecikti ama olacak. Bunun için önümüzde 24 gün var. 23 Haziran’dan sonra hem sizlere hem de İstanbullulara verdiğimiz sözleri birer birer yerine getireceğiz.”

AKLA HAYALE GELMEYEN YOLSUZLUKLAR OLDU

31 Mart seçimlerinde yaşananlara değinen Yıldırım, “İBB Başkanlığını el çabukluğuyla almak isteyenlere bu sefer fırsat vermeyeceğiz. 31 Mart’ta akla, hayale gelmeyen işlerle, hilelerle, yolsuzluklarla karşı karşıya geldik” ifadelerini kullandı. “Ortada bir mağduriyet şarkısıdır dolanıyor” diyen Yıldırım, bu konuda bir kaç şey söylemek istediğini belirterek şunları kaydetti:

MİLLİ İRADE TEŞEKKÜL EDECEK

“Biz bu seçimlerin tekrarlanmasını asla istemedik. Biz, ‘Gelin bu oyları yeniden sayalım. Kimsenin aklında bir şüphe kalmasın. Seçimler hakkında da şaibeler ortadan kalksın.’ dedik. Ancak oyların yüzde 10’ununu saydırabildik. Yani 850 bin oy saydırabildik. Aradaki fark 29 binden 13 bine düştü. Yüzde 15’ini saysak fark kapanacak. Yüzde 90’ınını saysak, açık ara önde seçimin sonucu değişecek. Olay bu. CHP bunu gördüğü için oyların yeniden sayılmasına şiddetle karşı çıktı. Biz müracaat ettik, hemen arkasında başvuruda bulunarak reddettiler. Bu işte bir sakatlık olduğunu gördüler. Seçimin sonucu değişeceğini gördükleri için bunun olmasına müsaade etmediler. Böylece oy veren 8,5 milyon İstanbullunun hakkını yediler. Gerçek mağdur varsa, o gün sandık başına gidip oy veren insanlardır. Biz İstanbulluların hakkının ve milli iradenin teşekkül etmesinin peşindeyiz.”

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KİMSENİN SESİ SOLUĞU ÇIKMAYACAK

“Derdim makam ve mevki değil” diyen Yıldırım, “Hayatım boyunca makamları insana hizmet etmek için tercih ettim. Benim için en büyük makam, insanların gönlünden oluşan makamdır. Seçimler oldu, bitti ama kavgası, tartışması bitmedi. O halde ne yapacağız? Bu tartışmayı bitireceğiz. Öyle bir bitireceğiz ki, kimsenin sesi soluğu çıkmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

EYT İÇİN BİRLİKTE MAKUL ÇÖZÜMLER ÜRETECEĞİZ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda görüşleri sorulan Yıldırım, şunları söyledi: “EYT konusunu takip eden arkadaşlarla bir araya geldim. Onlarla uzun uzadıya bu işi konuştum. Onların ağzından ‘bu sorun nedir, nasıl çözüm bulunmalı?’ onları dinledim. Kendi görüşlerimi de onlarla paylaştım. Onlar da görüşlerini benimle paylaştı. Biz bu şekilde, görüş alışverişine devam edeceğiz. Her halde söylediğim bir anlam ifade ediyor. Görüşeceğiz, konuşacağız, makul çözümleri birlikte üreteceğiz. Ülke hepimizin. Ne çalışanlarımızın hakkı, hukuku göz ardı edilecek ne ülkenin imkanları.”