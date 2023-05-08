Türkiye'deki seçimler için yurt dışında sandık kurulan birçok noktada oy kullanma işlemi sona erdi

İsviçre'de başkent Bern ile Cenevre ve Zürih olmak üzere 3 farklı noktada kurulan sandıklarda 29 Nisan'da başlayan oy kullanma süreci sona erdi. Seçmenler, bu süreçte yerel saatle 09.00-21.00 arasında Türkiye'nin bu üç misyonunda oylarını kullanabildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 820 seçmen bulunuyor.





Cezayir - Cezayir’de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda gerçekleştirilen oy kullanma işlemi tamamlandı.





Cezayir’deki seçmenler, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.





Oy verme işlemlerinin bugün yerel saatle 21.00’da tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık komisyonu ile müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.





Sandık kurulundan alınan bilgiye göre, Cezayir’de Türk seçmen, seçimlere yaklaşık yüzde 50 oranında katılım sağladı.





Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Cezayir’de oy kullanma işlemi 5 Mayıs Cuma günü başlamıştı. 3 gün süren oy kullanma işlemi bu akşam itibarıyla sona erdi. Buradaki kayıtlı vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 50’si katılım sağladı. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşanmadan işlem son buldu. Güzel bir seçim süreci geçirdik. Şimdi de tutanakların son halleri tamamlanıyor. İnşallah yarın sabah ilk uçakla ülkemize uğurlayacağız.” ifadelerini kullandı.





Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, hava yoluyla Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.





Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cezayir’deki Türk Büyükelçiliği’nde oy verme işlemi 20-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak.





YSK yurt dışı seçmen kütüğü kayıtlarına göre Cezayir’de 2 bin 280 kayıtlı seçmen bulunuyor.





YSK, 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 156 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturdu.





Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.​​​​​​​





Yurt dışında kullanılan oylar, Türkiye'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.





Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi.





Bosna Hersek'teki Türk seçmenler, Saraybosna Büyükelçiliği ile Mostar ve Banja Luka Başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.





Oy verme işlemlerinin bugün yerel saatle 21.00'de sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.





Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.





- Karadağ





Diğer bir Batı Balkan ülkesi Karadağ'da da oy kullanma işlemi yerel saatle 21.00'de sona erdi.





Başkent Podgoritsa'da ilk kez Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi bitti.





Oy kullanma işlemi dün, yerel saatle sabah 09.00'da başlayan Karadağ'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 1704 kayıtlı seçmen bulunuyor.





- Sırbistan





Sırbistan'daki kayıtlı Türk seçmenler için oy kullanma işlemi yerel saatle 21.00'de tamamlandı.





Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda dün sabah başlayan oy kullanma süreci bu akşam sona erdi.





Büyükelçilikten alınan verilere göre, Sırbistan'da ilk gün 482, ikinci gün de 774 kişi oyunu kullandı.





YSK verilerine göre, Sırbistan'da 2 bin 311 Türk seçmen bulunuyor.





Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.





Güney Afrika'da kayıtlı 1392 seçmen, Pretorya ve Cape Town kentlerinde kurulan sandıklarda, 6-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.





Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Mayıs'ta sabah 09.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemlerinin, 7 Mayıs'ta saat 21.00 itibarıyla sona erdiğini belirtti.





Büyükelçi Kandaş, Güney Afrika'daki seçimlerin huzur ve güven içinde tamamlandığını belirterek, "Dün sabahtan itibaren katılım çok daha yoğundu, bugün daha az bir şekilde katılım devam etti. Oylar sayıldıkça sayılar ortaya çıkacak. Oylar belirlenen tarihte diplomatik kurye aracılığıyla ülkemize gönderilecek." ifadelerini kullandı.





İtalya





İtalya’da yaşayan Türk seçmenlerin, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi. Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde kurulan tek sandıktaki oyların tasnifi yapıldı ve oylar paketlenerek mühürlendi.





Belçika ve Hollanda'da yaşayan Türk seçmenlerin, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi bitti.





Belçika'nın başkenti Brüksel ve Anvers kentindeki Expo alanlarında kurulan seçim merkezlerinde Türk vatandaşların oy verme işlemi yerel saatle 21.00'da sona erdi ve sandıklar kapandı.





Oylar, sayılarak çuvallara koyulduktan sonra muhafaza edilmek üzere Brüksel Başkonsolosluğuna gönderildi.





Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, AA muhabirine, çuvalların Sandık Muhafaza ve Ulaştırma Komisyonunun sorumluluğunda başkonsolosluktaki emniyetli odada Almanya'nın Köln kentine gönderilene dek korunacağını söyledi.





Deniz, 10 Mayıs Çarşamba günü çuvalların buradan alınarak hava yolu ile Türkiye'ye gönderileceği Köln'deki toplama merkezine transfer edilmek üzere araçlara yüklenmesinin planlandığını belirtti.





"Sükunet ve huzur içinde bir seçim oldu. Katılım son derece memnuniyet vericiydi." diyen Deniz, vatandaşların otobüslerle Belçika'nın her yerinden ve hatta Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerden de gelerek oy kullandıklarını dile getirdi.





Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Belçika'da 153 bin 443 kayıtlı seçmen bulunuyor.





Belçika'da 29 Nisan'da başlayan oy verme işlemi 9 gün sürdü.





- Hollanda





Hollanda'da da, Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işleminin yerel saatle 21.00'de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı.





Başkent Amsterdam, Lahey, Deventer ve bu seçimde ilk kez sandık kurulan Eindhoven'da 29 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, Eindhoven'da üç gün sürerken diğer şehirlerde 9 gün sürdü.





Sandıkların kapanmasının ardından oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.





Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, hava yoluyla Türkiye'ye taşınarak YSK'ya teslim edilecek.







