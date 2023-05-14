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Seçim

Ümraniye'de başlarına tavan sıvası düşen 2 sandık müşahidi yaralandı

İstanbul Ümraniye'de bir ortaokulda oy kullanımı sırasında başlarına tavan sıvası düşen 2 sandık müşahidi yaralandı. Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından çökmenin meydana geldiği kısım kapatıldı.

16:58 . 14/05/2023 Pazar
AA
Hafif yaralanan 2 sandık müşahidi tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hafif yaralanan 2 sandık müşahidi tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınıfta oy verme işlemi sürerken müşahitlerin oturduğu bölümün tavan sıvası çöktü.

Kafasına tavan sıvasının isabet etmesi nedeniyle hafif yaralanan 2 sandık müşahidi tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından çökmenin meydana geldiği kısım kapatıldı.

Sınıftaki oy verme işlemlerine devam edildi.

#İstanbul
#Ümraniye
#Seçim
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