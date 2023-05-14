Ümraniye'de başlarına tavan sıvası düşen 2 sandık müşahidi yaralandı

İstanbul'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanacakları okullarda yoğunluk oluşturdu. Gaziosmanpaşa'daki Yıldıztabya İlkokulu'na oy kullanmak için gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.