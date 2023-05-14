Ümraniye'de başlarına tavan sıvası düşen 2 sandık müşahidi yaralandı

Hafif yaralanan 2 sandık müşahidi tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınıfta oy verme işlemi sürerken müşahitlerin oturduğu bölümün tavan sıvası çöktü.
Kafasına tavan sıvasının isabet etmesi nedeniyle hafif yaralanan 2 sandık müşahidi tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından çökmenin meydana geldiği kısım kapatıldı.
Sınıftaki oy verme işlemlerine devam edildi.