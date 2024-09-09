Yine Fuat Avni'nin peşine takıldılar

15 Temmuz öncesi FETÖ’cülerin ortak sosyal medya hesabı Fuat Avni’nin peşine takılan CHP medyası, 30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı korsan yemin töreninden sonra da aynı tutumu izlemeye başladı. “Fuat Avni” hesabını yönettiği bilinen isimlerin yalanları, kelimesi kelimesine candaş medyanın manşetlerini taşındı.

30 AĞUSTOS MANİPÜLASYONU

17-25 Aralık 2023’teki yargı darbesinin ardından kurulan “Fuat Avni” hesabını yönetenlerden biri olduğu bilinen firari Said Sefa, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yurt içinde ve yurt dışında görev yapan bazı birliklerin Külliye’ye gönderdiği mesajı manipüle ederek işe başladı. Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nın mesajını alıntılayan Said Sefa, “Tayyip Erdoğan’ın askerleriyiz demek için TikTok videosu çekmişler” diye yalan bir paylaşımda bulundu. Oysa o gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törene Libya’dan Somali’ye, Katar’dan Suriye’ye, Kuzey Irak’tan Kosova’ya, 10’dan fazla birlikten video gönderilmişti. Üstelik kutlamalar ve mesajlar Milli Savunma Bakanlığı’nın standart metinlerinden oluşuyordu.

“KORSAN YEMİNE KARŞI ÇEKİLMİŞ” DEDİLER

Said Sefa’nın (Fuat Avni) ardından harekete geçen diğer FETÖ’cü hesaplar da Konya’daki mesaj sanki Kara Harp Okulu’ndaki korsan yemine karşı hazırlanmış gibi bir kampanya başlattı. Böylece TSK’da “Atatürkçü-cemaatçi kavgası” varmış algısı oluşturulmak istendi. Oysa Zafer Bayramı için hazırlanan ve 30 Ağustos’tan önce çekildiği tahmin edilen kutlama mesajlarının 30 Ağustos’taki korsan yemine cevap olması mümkün değildi.

NİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI

FETÖ’nün kumpasçı gazetecisi firari Adem Yavuz Arslan’ın, Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş’un 15 Temmuz gecesi duruşundan duyduğu rahatsızlığı dile getiren bir paylaşım yapması, asıl niyeti gözler önüne serdi. FETÖ’cüler, TSK’da ikilik varmış algısı oluşturmak isterken, diğer taraftan FETÖ’yle mücadele edenleri hedef alıyordu.

CHP MEDYASI NEYİN PEŞİNDE

17-25 Aralık kumpasından sonra FETÖ’cülerin yalanlarını sorgusuz sualsiz doğru kabul eden CHP medyasının, manşetlerini neden yine “Fuat Avni”ye açtıkları merak konusu oldu.

KORSAN ANT 28 ŞUBAT YEMİNİ

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde kılıç çeken teğmenlerin içtiği “laiklik” vurgulu korsan ant, 28 Şubat postmodern darbesinin yaşandığı yıllarda ortaya çıktı. Korsan ant, dönemin Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu imzasıyla değişen Harp Akademileri ve Okulları'nda yapılacak diploma ve sancak devir teslim töreni ile yeni eğitim-öğretim yılı açılış törenlerine ilişkin yapılan düzenlemeyle hayata geçti. 29 Ocak 1999 tarihinde yapılan değişiklik, “28 Şubat 1000 yıl sürecek” sözüyle hafızalara kazınan Kıvrıkoğlu imzasıyla yürürlüğe girdi. Kıvrıkoğlu'nun imzaladığı yönergeyle birlikte, 7 Temmuz 1995 sayılı eski yönerge de yürürlükten kalkmış oldu.

DÖNEM BİRİNCİSİ OKUTTU

Geçtiğimiz günlerde Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı resmi törende kürsüye konuşma yapmak ve mezun teğmenlere ant içtirmek üzere çağırılmıştı. Orada konuşma yaptıktan sonra, resmi andı okuyan Teğmen Eroğlu, tören bitiminde ise Kıvrıkoğlu'nun imzasını taşıyan korsan andı okuttu. Oysa söz konusu ant, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaldırılmıştı.

Mete Kuş

Tümgeneral Kuş neden hedef alındı?

FETÖ’cülerin Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş’u hedef alması rastlantı değil. Kuş, örgütle mücadele ettiği için 15 Temmuz öncesi FETÖ’cülerin hedefindeydi. Hatta darbe girişiminin Akıncı’daki 1 numarası olan Akın Öztürk, Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönem bir operasyon sırasında “gece görüş kaskı” kaybolduğu gerekçesiyle Kuş hakkında dava açtırmıştı. Kuş, 15 Temmuz gecesi sergilediği duruşla da darbecilerin başarısız olmasında önemli rol oynadı.







