Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimi’nde yapılan organize hilelerden dolayı seçimi iptal eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini hedef gösterdi. CHP’nin televizyon kanalı Halk TV’ye konuşan CHP adayı, YSK üyelerini ‘ihanetle’ suçladı. Adeta kendini kaybeden Ekrem İmamoğlu satır başları ile şunları söyledi:

İHANETLE SUÇLADI

“Bize göre demokrasiyi mahvettiniz ama neticede bir karar verdiniz o karar net. Bu karar yok hükmünde olduğunda benim zihnimde her şeyi yazabilirler. YSK o bir avuç insan öyle büyük bir ihanet etmişlerdir ki şimdi sağını solunu süslemeye çalışıyorlar. Bunlar sayfa doldurarak milletin zihnini bulandırmaya çalışacaklar. O 7 üyeye inanmıyorum ihanetle suçluyorum. Türkiye’nin demokrasi sürecine ihanet etmişlerdir.”

VERİLER NEDEN KOPYALANDI

"İBB’nin veri tabanının kamu çalışanı olmayan uzman kişiler tarafından kopyalanması için talimat veren İmamoğlu, “Sanki ben veriyi aldım cebime koydum. 31 Mart niye seçim oldu diye günü geldimi incelensin diye bunu yapan kim İBB'de çalışan insanlar, bu insanları da zan altında bıraktılar" iddiasında bulundu.

3,5 SAATTE AÇIKLAYACAĞIZ

23 Haziran seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Biz her tedbiri almıştık ama şimdi 2-3 katına çıkarıyoruz. Türkiye genelinde her ilden hukukçu biz katkı sunmaya geliyor. Bu kadar yukarı çıkartıyoruz, biz sandıkta, okulda,il seçim kurulunda tedbirliyiz biz şimdi YSK'da da tedbirli olacağız. Nasıl mı? Bir oy geçersiz mi arkasına nedenini yazacağız. Bir ajansla anlaşacağız en fazla 3,5 saat içinde sonucu açıklayacağız" diye konuştu.

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