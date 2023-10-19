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Bakan Işıkhan son dakika olarak duyurdu: Şehit ve gazilerin çocuklarına eğitim yardımı yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit ve gazilerin çocukları ile gazilere yönelik eğitim yardımının yarın yapılacağını duyurdu. Peki Şehit ve gazilerin çocuklarına eğitim yardımı ne kadar? Eğitim yardımı için başvurular nereye yapılacak?

10:37 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı yapılacak

Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlerin emaneti olan çocukları ile harp-vazife malulleri ve çocuklarına eğitim yardımı sağladıklarını anımsattı.

Bu kapsamda yılda tek sefere mahsus olmak üzere 18 bin 891 öğrenciye toplam 200 milyon 500 bin lira eğitim ve öğretim yardımında bulunulacağını belirten Işıkhan, şu bilgileri verdi:

Şehit ve gazilerin çocuklarına eğitim yardımı ne kadar?

"İlköğretimde öğrenim görenlere 7 bin 646 lira 94 kuruş, ortaöğretimde öğrenim görenlere 11 bin 470 lira 41 kuruş, yükseköğretimde öğrenim görenlere 15 bin 293 lira 88 kuruş ödeme, 20 Ekim Cuma günü yapılacak. Evlatlarımıza, kardeşlerimize 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum."

Şehit ve gazilerin çocuklarına eğitim yardımı başvurular nereye yapılacak?

Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül-31 Aralık'ta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (
) sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödeniyor.

Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları, aynı öğretim yılı için veriliyor.

İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" bölümünden de gerçekleştirebilecek.


#eğitim yardımı
#eğitim yardımı başvurusu
#şehit çocukları eğitim yardımı
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