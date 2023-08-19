Okul ihtiyaçlarını karşılamak için maddi desteğe ihtiyaç duyan aileler, kırtasiye yardımı başvurusunda bulunuyor. Bin 300 lira olarak ödenen kırtasiye yardımı kapsamında gerekli belgeler duyuruldu. İşte başvuru adımları ve yapmanız gerekenler...

KIRTASİYE YARDIMI NEDİR, NE KADAR, KİMLERE VERİLİR?

Çocuğu okula giden ailelere, yılda bir kez geri ödemesiz olarak yapılan kırtasiye yardımının tutarı bin 300 lira olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları çatısı altında yapılacak.

KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPIALCAK 2023?

Kırtasiye yardımı hakkında son günlerde belediyeler tarafından sürekli yeni duyurular yapılıyor. Ağustos'un ortalarına gelindiğinde, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bu yardımların başladığı haberleri yayılmaya başladı. Okulların açılmasına az bir süre kala, belediyeler bu destekleri duyurarak ailelere umut oluyor. Eylül ortasında başlayacak yeni eğitim dönemi öncesi, veli ve öğrenciler yardımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları çatısı altında yapılacak.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor. Ayrıca Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.







