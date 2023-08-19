|
Özgün

2023 kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman?

Kırtasiye Yardımı, özellikle maddi zorluklar yaşayan ailelere yönelik bir destek programıdır. "Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL, zamlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni eğitim yılı yaklaşırken, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velileri kırtasiye hazırlıklarıyla meşgul. Kırtasiye malzemelerini temin etmek isteyenler, özellikle maddi sıkıntı yaşayanlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu Kırtasiye Yardımı detaylarını araştırıyor. 2023 kırtasiye desteği başvuruları ne zaman?

10:47 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kırtasiye Yardımı

Kırtasiye Yardımı

Okul ihtiyaçlarını karşılamak için maddi desteğe ihtiyaç duyan aileler, kırtasiye yardımı başvurusunda bulunuyor. Bin 300 lira olarak ödenen kırtasiye yardımı kapsamında gerekli belgeler duyuruldu. İşte başvuru adımları ve yapmanız gerekenler...

KIRTASİYE YARDIMI NEDİR, NE KADAR, KİMLERE VERİLİR?

Çocuğu okula giden ailelere, yılda bir kez geri ödemesiz olarak yapılan kırtasiye yardımının tutarı bin 300 lira olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları çatısı altında yapılacak.

KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPIALCAK 2023?

Kırtasiye yardımı hakkında son günlerde belediyeler tarafından sürekli yeni duyurular yapılıyor. Ağustos'un ortalarına gelindiğinde, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bu yardımların başladığı haberleri yayılmaya başladı. Okulların açılmasına az bir süre kala, belediyeler bu destekleri duyurarak ailelere umut oluyor. Eylül ortasında başlayacak yeni eğitim dönemi öncesi, veli ve öğrenciler yardımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları çatısı altında yapılacak.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor. Ayrıca Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.



#kırtasiye
#kırtasiye yardımı
#kırtasiye yardımı başvurusu
#kırtasiye desteği
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) soru dağılımı, soru sayısı, geçerlilik süresi