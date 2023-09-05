Kırtasiye yardımı programı kapsamında, ilkokuldan liseye kadar farklı öğrenim kademelerinde bulunan öğrencilere, eğitim materyalleri, defterler, kalem setleri, çantalar gibi temel kırtasiye malzemeleri sağlanacak. Bu yardımlar, öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamalarına ve derslerine daha iyi odaklanmalarına yardımcı olacak.

KIRTASİYE YARDIMI KİMLERE VERİLİYOR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK 2023?

Kırtasiye yardımı 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ödenir. Başvurular e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden online bir şekilde yapılıyor. Kırtasiye yardımı ödemeleri Eğitim Öğretim yardımı ödemeleri adı altında yılda bir kereye mahsus olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilenlere toplu olarak ödenir.



