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Kırtasiye yardımı ödeneği başvuru şartları 2023

Kırtasiye yardımı başvuru süreci bu yıl da binlerce ailenin gündeminde yer alacak. Okulların tüm sınıflar için açılmasına günler kala kırtasiye alışverişleri için harekete geçen veliler, kırtasiye yardımı başvurusu ile bu ihtiyaçlarına destek sağlamayı amaçlıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının derslerde kullandığı araç-gereçlerin karşılanması için maddi destekte bulunuyor. Peki, kırtasiye yardımı kimlere verilir, kimler başvuru yapabilir 2023? İşte detaylar...

16:03 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Kırtasiye yardımı

Kırtasiye yardımı

Kırtasiye yardımı programı kapsamında, ilkokuldan liseye kadar farklı öğrenim kademelerinde bulunan öğrencilere, eğitim materyalleri, defterler, kalem setleri, çantalar gibi temel kırtasiye malzemeleri sağlanacak. Bu yardımlar, öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamalarına ve derslerine daha iyi odaklanmalarına yardımcı olacak.

KIRTASİYE YARDIMI KİMLERE VERİLİYOR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK 2023?

Kırtasiye yardımı 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ödenir. Başvurular e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden online bir şekilde yapılıyor. Kırtasiye yardımı ödemeleri Eğitim Öğretim yardımı ödemeleri adı altında yılda bir kereye mahsus olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilenlere toplu olarak ödenir.


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