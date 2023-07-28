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Şekersiz çilek reçeli tarifi

Çilek reçeli yaz mevsiminde çileklerin olması ile en çok yapılan reçel tariflerindendir. Çilek reçelini sağlığımız için zararlı olan şekeri hayatınızdan çıkarnlar için ilave şekersiz bir şekilde hazırlamak da mümkün. Şekersiz çilek reçeli nasıl yapılır? Malzemeleri ve kaynatma süresi nasıl? İşte pratik şekersiz çilek reçeli tarifi...

16:10 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çilek reçeli tarifi

Çilek reçeli tarifi

Şekersiz reçel artık şekerin hayatından çıkaranların yeni favori seçeneklerinden biri. Meyveleri kendi şekerleri ile pişirip tadına varacağınız sağlıklı reçeller yapmak mümkün. İşte nefis şekersiz çilek reçeli tarifinin püf noktaları...

ŞEKERSİZ ÇİLEK REÇELİ TARİFİ

Malzemeler

1 kilo çilek

3 çubuk tarçın

4 yemek kaşığı çia tohumu

6-8 karanfil

1 çay bardağı kadar su

Tatlandırıcı olarak elma suyu yada hurma suyu da ekleyebilirsiniz.

Şekersiz Çilek Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

Ayıklanan çilekleri yıkayıp tencereye alın.

Üzerine çia tohumu, çubuk tarçın, karanfil ekleyip 2 saat kadar bekletin çia tohumu jölemsi kıvam alacaktır.

Sonrasında küçük ocakta yüksek ateşte kaynayana kadar tutun.

Sonra tamamen kısarak kıvam alana kadar kaynatın yaklaşık 20 dk civarında oluyor. Reçelimiz hazır afiyet olsun.



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1 saat önce
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