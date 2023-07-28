Çilek reçeli tarifi
Şekersiz reçel artık şekerin hayatından çıkaranların yeni favori seçeneklerinden biri. Meyveleri kendi şekerleri ile pişirip tadına varacağınız sağlıklı reçeller yapmak mümkün. İşte nefis şekersiz çilek reçeli tarifinin püf noktaları...
ŞEKERSİZ ÇİLEK REÇELİ TARİFİ
1 kilo çilek
3 çubuk tarçın
4 yemek kaşığı çia tohumu
6-8 karanfil
1 çay bardağı kadar su
Tatlandırıcı olarak elma suyu yada hurma suyu da ekleyebilirsiniz.
Şekersiz Çilek Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?
Ayıklanan çilekleri yıkayıp tencereye alın.
Üzerine çia tohumu, çubuk tarçın, karanfil ekleyip 2 saat kadar bekletin çia tohumu jölemsi kıvam alacaktır.
Sonrasında küçük ocakta yüksek ateşte kaynayana kadar tutun.
Sonra tamamen kısarak kıvam alana kadar kaynatın yaklaşık 20 dk civarında oluyor. Reçelimiz hazır afiyet olsun.