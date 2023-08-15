Emekli olacakları günü bekleyen milyonlarca çalışan, emeklilik yaşı hesaplama işlemleri ve emeklilik zamanına yönelik bilgileri araştırmaya devam ediyor. Emekliliğe ilişkin tüm süreçleri SGK tarafından yapılıyor. Peki Emeklilik için prim gün sayısı nedir, emeklilik sorgulaması nasıl yapılır? İşte SSK-SGK prim gün sorgulamada merak edilenler.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nedir?

SGK, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumlarından biridir. SGK, vatandaşların sosyal güvenliklerini sağlamak ve sosyal refahı arttırmakla görevlidir. SGK, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal güvenlik alanındaki en büyük ve en önemli kurumudur. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal güvenlik alanındaki temel kurumudur. SGK, 1971 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Emekli Sandığı (ES) olmak üzere iki ayrı kurum olarak kurulmuştur. 2006 yılında çıkarılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile SSK ve ES, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adı altında birleştirilmiştir.

SGK'nın başlıca görevleri neler?

SGK, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşların sosyal güvenliklerini sağlamakla görevlidir. SGK, sigortalı, emekli, malul, muhtaç ve diğer sosyal yardım alan vatandaşlara hizmet vermektedir. SGK'nın başlıca görevleri şunlardır:

Sigortalılara iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası kapsamında hizmet sunmak. Emeklilere emekli maaşı, ikramiye ve diğer sosyal yardımlar sağlamak. Malullere malullük aylığı, tıbbi bakım ve diğer sosyal yardımlar sağlamak. Muhtaçlara muhtaç aylığı ve diğer sosyal yardımlar sağlamak. Sosyal güvenlik alanındaki mevzuatı uygulamak ve denetlemek.

Ne zaman emekli olurum?

Türkiye'de emeklilik yaşı, işe giriş tarihine göre değişmektedir. 2008 yılı ve öncesine ait sigorta girişi olan erkekler 60, kadınlar 58 yaşında emekli olurlar. 2008 yılı ve sonrasına ait sigorta girişi olan erkekler 65, kadınlar 63 yaşında emekli olurlar.

Emeklilik yaşı, prim gün sayısı ve sigortalılık süresine göre de değişebilmektedir. 3600 gün prim ödeyen ve 15 yıl sigortalılık süresine sahip olan kadınlar, 50 yaşında emekli olabilirler. 4500 gün prim ödeyen ve 20 yıl sigortalılık süresine sahip olan erkekler, 55 yaşında emekli olabilirler.

Emeklilik için gerekli olan şartların yerine getirildiği durumlarda, emeklilik başvurusu yapılabilir. Emeklilik başvurusu, SGK il müdürlüklerine veya e-Devlet üzerinden yapılabilir.

SGK hizmet dökümü nasıl görebilirim?

SGK hizmet dökümü sorgulama yöntemi ile emeklilik durumu öğenilmekte. Hizmet döküm sorgulaması e-devlet üzerinden yapılabilir. E-devlete T.C. kimlik bilgileriniz ve aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak girebilirsiniz. E-devlete giriş yaptıktan sonra SGK ile ilgili bilgi isteğinizi arama çubuğuna girerek hizmet dökümünüzü sorgulayabilirsiniz.

SGK hizmet dökümü SORGULAMA

SGK hizmet dökümü, sigortalı çalışanların sosyal güvenlik hakları konusunda önemli bir belgedir. Bu belgeyi düzenli olarak kontrol ederek, haklarınızın farkında olabilirsiniz.

SGK hizmet dökümü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalı çalışanların hizmet bilgilerini içeren bir belgedir. Bu belge, sigortalı çalışanların emeklilik, malullük, iş göremezlik, ölüm gibi durumlarda hak kazandıkları sosyal yardımların miktarını hesaplamak için kullanılmaktadır. SGK hizmet dökümü, e-Devlet üzerinden veya SGK il müdürlüklerinden alınabilir.

e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümü almak için aşağıdaki adımları takip edin:

e-Devlet'e giriş yapın.

Arama kutusuna "SGK hizmet dökümü" yazın ve arama yapın.

"SGK hizmet dökümü" sayfasına gelin.

T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.

"Giriş" butonuna tıklayın.

SGK hizmet dökümünüz ekranda görünecektir.

SGK il müdürlüklerinden SGK hizmet dökümü almak için aşağıdaki adımları takip edin:

SGK il müdürlüğüne gidin.

Kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

SGK memuruna "SGK hizmet dökümü almak istiyorum" deyin.

SGK memuru sizden kimlik belgenizi isteyecek ve SGK hizmet dökümünüzü verecektir.

SGK sorgulama e-Devlet

SGK sorgulama, e-Devlet üzerinden veya SGK il müdürlüklerinden yapılabilir.

e-Devlet üzerinden SGK sorgulama yapmak için aşağıdaki adımları takip edin:

e-Devlet'e giriş yapın.

Arama kutusuna "SGK sorgulama" yazın ve arama yapın.

"SGK sorgulama" sayfasına gelin.

T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.

"Giriş" butonuna tıklayın.

SGK sorgulama sayfası açılacaktır.

SGK sorgulama sayfasında neler yer alıyor?

SGK sorgulama sayfasında, aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:

SGK sicil numaranız Adınız Soyadınız Doğum tarihiniz Adresiniz Telefon numaranız E-posta adresiniz Sigortalılık durumunuz Prim ödeme gün sayısı Emeklilik tarihiniz Emeklilik maaşı tutarınız Malullük durumu Malullük derecesi Malullük aylığı tutarınız Muhtaçlık durumu Muhtaçlık aylığı tutarınız

SGK başvuru formu nasıl, nereden doldurulur, başvuru formunda neler var?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başvuru formu, SGK'ya başvuru yapmak için gerekli olan bir formdur. Bu form, SGK'nın internet sitesinden veya SGK il müdürlüklerinden temin edilebilir.

SGK başvuru formu, aşağıdaki bilgileri içermektedir:

Adı Soyadı T.C. kimlik numarası Doğum tarihi Adres Telefon numarası E-posta adresi Başvuru nedeni Başvuru tarihi

SGK başvuru formu, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Formun eksik veya yanlış doldurulması, başvurunun kabul edilmemesine neden olabilir.

SGK başvuru formu, SGK'ya şahsen teslim edilebilir veya posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderim durumunda, formun mutlaka iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekir.

SGK başvuru formu, SGK'ya teslim edildikten sonra, SGK tarafından değerlendirilecektir. Başvurunun uygun bulunması durumunda, SGK tarafından gerekli işlemler yapılacaktır.

SGK prim SORGULAMA

SGK prim sorgulama, sigortalılar, emekliler, maluller ve muhtaçlar için önemli bir hizmettir. Bu hizmet ile, SGK'daki prim ödemelerinizi kontrol edebilir ve haklarınızın farkında olabilirsiniz. SGK prim sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden veya SGK il müdürlüklerinden yapabilirsiniz.

e-Devlet SSK sorgulama

SSK hizmet dökümü, sigortalı çalışanların hizmet bilgilerini içeren bir belgedir. E-Devlet ile SSK sorgulama işlemini yapmak için Devlet Kapısı girişi yapılarak e-Devlet SSK sorgulama işlemi gerçekleştirilmekte.

T.C. ile sigorta sorgulama

T.C. kimlik numarası ile sigorta sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlüklerinden yapabilirsiniz.

4A Hizmet Dökümü (Son 6 ay) - E-Devlet sorgulama

Son 6 aylık SGK hizmet dökümü nasıl alınır? Hizmet döküm belgesi eskiden SGK'ye başvuru yapılarak alınabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte e-devlet sistemi üzerinden kolaylıkla alınabiliyor.

e-Devlet'ten 4A hizmet döküm belgesi (Son 6 ay) sorgulamak için şu adımları izleyin;

Öncelikle tarayıcınızdan e-Devlet resmi web sayfasına giriş yapın.

Ardından açılan e-Devlet giriş sayfasında kimliğinizi doğrulamadıysanız kimlik doğrulama işlemlerini tamamlayın.

Kimlik doğrulama işlemi için T.C kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girip ardından 'Giriş' butonuna basmanız yeterlidir. (Eğer hala bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz size en yakın PTT şubesine giderek bir e-Devlet şifresi temin edebilirsiniz.)

Ardından açılan e-Devlet ana sayfasında en üstte bulunan arama çubuğuna basarak ilgili alana '4A Hizmet Dökümü (Son 6 ay) Sosyal Güvenlik Kurumu' yazıp arama işlemine devam edin.

Açılan sayfada çalıştığınız döneme ait 4A Hizmet Dökümü (Son 6 ay) belgenize ulaşabilir ve dilerseniz 'Barkodlu Belge Oluştur' yazısına tıklayarak 4A hizmet döküm belgenizin çıktısını alabilirsiniz.

4A Hizmet Dökümünde neler yazıyor?

4A Hizmet Dökümünde aşağıdaki bilgiler yer alır;

İşe giriş ve çıkış tarihiniz Temel sigorta bilgileriniz Toplamda kaç gün çalıştığınız Aylara göre yatırılan pirim miktarınız Aylara göre sigortanızın ödenip ödenmediği bilgisi Çalıştığınız iş yerleri 4A Hizmet Dökümü ile; SGK borç sorgulama Emeklilik zamanı sorgulama Emekli maaşı sorgulama Kıdem tazminatı hesaplama İkramiye hesaplama Vize alım sürecini inceleme gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

EYT şartlarına göre ne zaman emekli olurum?

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması, Girdiği tarihe göre 5000-5975 güne kadar prim ödemesinin tamamlanması, Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekir.

3600 ile ne zaman emekli olurum?

15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir.

2000 2008 öncesi EYT kimleri kapsıyor?

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi vatandaşları kapsıyor. Bu rakamın toplamda 4,7 milyon kişi olduğu açıklandı. 2023 yılı içerisinde 2,25 milyon kişi emeklilik hakkı elde edecek.

5000 gün EYT için yeterli mi?